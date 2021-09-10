الامارات | مزاد قريباً على مجموعة فنية بقيمة 600 مليون دولار نضم أعمالاً لبيكاسو ووارهول

شكرا لقرائتكم خبر عن مزاد قريباً على مجموعة فنية بقيمة 600 مليون دولار نضم أعمالاً لبيكاسو ووارهول والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تُعرض لوحات ومنحوتات لبابلو بيكاسو وآندي وارهول ومارك روثكو وألبرتو جاكوميتي يملكها زوجان ثريان مطلقان من نيويورك للبيع في مزاد علني تقيمه "سوذبيز" قريباً وتقدّر قيمتها الإجمالية بحوالى 600 مليون دولار، على ما أعلنت دار المزادات.

وقال الرئيس التنفيذي لـ"سوذبيز" تشارلز ستيوارت خلال مؤتمر صحافي عبر الإنترنت إن الدار كُلفت تنظيم المزاد في تشرين الثاني/نوفمبر وأيار/مايو المقبلين على 65 قطعة تشكّل "أكبر مجموعة من أعمال الفن الحديث والمعاصر لم يسبق طرحها في السوق".

وأوضحت دار المزادات أن القيمة الإجمالية للوحات المخمنة بحوالى 600 مليون دولار هي الأعلى على الإطلاق لبيع مجموعة أعمال تنتمي إلى الفن المعاصر والحديث.

وتعود ملكية المجموعة لقطب العقارات في نيويورك هاري ماكلو وزوجته السابقة ليندا، لكن القضاء لم يتوصل إلى تحديد قيمتها خلال طلاق الزوجين الذي أثار اهتماماً إعلامياً واسعاً في أواخر العقد الثاني من القرن الحالي.

واشارت "سوذبيز" إلى أن سعر كل من منحوتة "الأنف" لجاكوميتي وللوحة "الرقم 7" لروثكو يمكن أن يصل إلى 70 مليون دولار.

وقدرت قيمة لوحة "ناين مارلينز" الشهيرة لوارهول بما بين 40 و60 مليون دولار، في حين أن قيمة منحوتة من الأسلاك والصفائح المعدنية لبيكاسو صممت لتكون نصباً جنائزياً في الذكرى العاشرة لوفاة الشاعر غيوم أبولينير العام 1918 قد تصل إلى نحو 20 مليون دولار.

وتوقع ستيوارت أن يكون هذا المزاد "تاريخياً" وأن "يطبع سوق الفن وتاريخ دار سوذبيز البالغ 277 عاماً".

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