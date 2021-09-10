«لبست زيها وطالبتها بالمصاريف».. صدمة عروس من والدتها في حفل زفافها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تصرف غريب وغير مألوف أثار دهشة عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما لجأت عروس عشرينية، إلى جمع الآراء نحو ما قامت به والدتها نحوها، في حفل زفافها، ما إدى إلى تعكير صفوه.

ارتداء فستان زفاف

ودونت الفتاة البريطانية صاحبة الـ25 عامًا، والتي تدعى «آيتا» على موقع الاستفتاءات الشهير «reddit»، تساؤلا حول حضور والدتها لحفل زفافها، وهي ترتدي فستان زفاف أبيض، ما أثار دهشتها وغضبها في الوقت ذاته، وفقًا لصحيفة «ذا صن» البريطانية.

وقالت العشرينية، إنها لم تكن أبدًا على علاقة جيدة بوالديها وخاصة والدتها، التي تعددت زيجاتها، وذلك عقب انفصالها عن زوجها الأول ووالد «آيتا»، ولم تعطي أي اهتمامًا لابنتها الوحيدة، ففضلت علاقتها المتعددة بالرجال عنها طيلة سنوات عمرها.

ملامح شبابية

علاقة الفتاة بوالديها المتوترة، لم تمنعها من دعوتهما لحضور حفل زفافها، وبشكل خاص والدتها، التي تبدو شابة المظهر، بسبب اعتناءها الدائم بشكلها، ما جعل الناس يعتقدون أنهما مجرد شقيقتان وليسا أما وابنتها.

بسبب العلاقة غير السوية التي تجمع الابنة بوالديها، كانت تأمل الفتاة أن يكن حفل زفافها هو الفرصة الأخيرة لتوطيد علاقتهم من جديد، إلا أن الأمر ازاد سوءًا، بعدما خدعت الأم ابنتها، وبدلًا من ارتداءها الفستان أزرق اللون الذي كانت أرسلت لها صوره من قبل خلال التحضيرات للزفاف، أطلت بفستان زفاف أبيض، بدت خلاله وكأنها هي العروس.

انتقالات السفر

لم يتوقف الأمر عند هذا الحد فقط، بل فوجئت العروس بإرسال إيصالات رحلات الوالدين الجوية إليها، ومطالبتهما لها بتسديد قيمتهم المالية، ما سبب لها صدمة كبيرة.

تفاعل المتابعين

وسرعان ما لاقى منشور الفتاة تفاعل الكثير من المتابعين، الذين اتفقوا جميعهم على أن موقف والدي الفتاة لس محبذا، واصفين إياه بـ«الحقارة»، وعدم التقدير.