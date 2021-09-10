سيدة تسأل عن مشروعية حصولها على ذهب والدتها بمفردها بعد وفاتها.. والإفتاء ترد

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

خلال بث مباشر على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تلقت دار الإفتاء المصرية، تساؤلات عديدة من قبل المتابعين، والذي جاء من بينها أحد الأسئلة من سيدة، مضمونه: «توفيت أمي وتركت ذهبا وأموالا، أخي وأبي أعطوا لي الذهب كله، والأموال تم توزيعها حسب الشرع، فما الحكم في ذلك؟».

رد دار الإفتاء

محمود شلبي، أمين الفتوى، بدار الإفتاء المصرية، قال في إجابته على المتابعة: «إذا مات الإنسان كل ممتلكاته تعد تركة عنه، ويتم توزيع التركة على الورثة حسب الأنصبة الشرعية، وإذا تراضى أصحاب الحقوق (الورثة) تراضوا فيما بينهم أن جزءا من التركة أو الذهب أو المنزل أو ما شابه، يذهب لشخص ما بعينه، فلا مانع في ذلك».

وأضاف، قال سبحانه وتعالى في قوله عز وجل: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ». كما قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل مال إمرءٍ مسلم إلا عن طيب نفس منه».