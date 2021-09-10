إقليم الباسك بأسبانيا.. هذه هي أهم المزارات السياحية به

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

يعتبر إقليم الباسك حاليا من أشهر الوجهات السياحية في شمال إسبانيا بعد توقف هجمات منظمة إيتا الانفصالية في نهاية حقبة التسعينات من القرن المنصرم.

ولا يظهر هنا الطابع الإسباني المميز مثل رقص الفلامنكو ودرجة حرارة البحر المتوسط، ولكن تهب على هذه المنطقة رياح من المحيط الأطلنطي، كما أنها تحتفظ بلغتها الخاصة والأطعمة المحلية الشهيرة والمناظر الطبيعية الخلابة والمتاحف والمزارات السياحية الشهيرة. وفيما يلي نظرة سريعة على أهم هذه المواقع السياحية:

سان سباستيان

عانت ملكة إسبانيا إيزابيلا الثانية (1830 - 1904) من مرض الهربس ونصحها الأطباء في مدريد بتغيير الجو والانتقال إلى منطقة أخرى، وقد وقع اختيارها على منطقة سان سباستيان، وهو ما شجع النبلاء الآخرين على الانتقال إلى قرية الصيد السابقة، والتي تحولت فيما بعد إلى واحدة من أرقى المدن الساحلية في إسبانيا.

ويمكن للسياح الاستمتاع بالتنزه على الكورنيش المطل على خليج "موشيل" أو مشاهدة الإطلالة الرائعة على تلال "إيجويلدو" أو "أرجول". وبالنسبة لعشاق ركوب الأمواج فيمكنهم ممارسة رياضتهم المفضلة على شاطئ "زوريولا"، كما ينعم السياح أيضا هنا بتذوق أشهى الأطباق المحلية والعالمية في المطاعم الراقية ذات نجوم ميشلان مثل مطعم "Arzak"، بالإضافة إلى الكثير من البارات والحانات في البلدة القديمة.

متحف تشيليدا

يعد إدواردو تشيليدا (1924-2002) من أشهر النحاتين في إسبانيا، وقد تم عرض إبداعاته الفنية المعدنية في "هرناني"، وقد بلغ وزن إحدى هذه المعروضات 60 طنا، وتتنشر هذه المعروضات في الهواء الطلق في المتحف المفتوح، ويضم منزل الفنان الإسباني الشهير المعرض الدائم لإبداعاته الفنية.

المحمية الطبيعية باجويتا

يلاحظ السياح الأجواء المتباينة في المحمية الطبيعية باجويتا، فبعد السير لمسافة 15 دقيقة على كورنيش "زاراوتز" يصل السياح إلى منطقة غابات البلوط وأشجار الزان، كما يمر مسار التجول لمسافات طويلة عبر مراعي خيول بوتوك الصغيرة، والتي يشتهر بها إقليم الباسك، وهناك العديد من المحميات الطبيعية الأقل شهرة مثل "إزكي" و"أوركيولا" و"فالديريجو"، والتي تظهر بها نسور جريفون.

جيتاريا

تعتبر صخرة الفأرة "إل راتون" من أبرز المعالم السياحية خلف الميناء؛ حيث تظهر الصخرة من بعيد كأنها فأر عملاق فوق الساحل البري، وتشتهر بلدة جيتاريا بالأجواء البحرية وصيد الأسماك، ومن أشهر أبناء هذه البلدة خوان سيباستيان إلكانو (1486-1526) والذي يعتبر أول رحالة دار حول الكرة الأرضية، ويوجد له نصب تذكاري.

بلباو

تم افتتاح متحف جوجنهايم للفن الحديث في عام 1997 ويبدو مثل سفينة على اليابسة على ضفاف نهر نيرفون ويمتد المعرض تحت الجسر المجاور، وقد استشرف المصمم فرانك جيري المستقبل في هذا المتحف من خلال تغطية المبنى بالتيتانيوم.

وتزخر مدينة بلباو بالعديد من المزارات السياحية الأخرى مثل البلدة القديمة وكورنيش النهر وقاعة السوق ومتحف الفنون الجميلة، وكنيسة البازيليكا "بيجونا" واستاد كرة القدم، ويُسمح فقط للاعبين، الذين ينحدرون من إقليم الباسك أو يتم تدريبهم فيه، باللعب في نادي أتليتك بلباو، وهو ما يساعد على تعزيز الثقة بالنفس والتأكيد على الهوية الوطنية.

جسر بوينتا فيسكايا

يقع هذا الجسر في ضواحي مدينة بلباو عبر نهر نيرفون، وقد تم إنشاء هذه التحفة الهندسية في عام 1893، وهو عبار عن جسر معلق بواسطة أسلاك فولاذية وينقل الركاب والمركبات نظير تكلفة زهيدة، وتوجد أبراج ضخمة لهيكل الجسر على ضفاف النهر، وقد سجلته منظمة اليونسكو ضمن مواقع التراث العالمي، ويمتد الممر البانورامي على ارتفاع 50 مترا، وهو ما يتيح للسياح إطلالة رائعة على المنطقة المحيطة.

فيتوريا

تعتبر فيتوريا عاصمة إقليم الباسك ويحيط بها حزام من المباني السكنية، التي يتعين على السياح اختراقها للوصول إلى الأزقة الضيقة في الحي التاريخي وزيارة الساحات الجميلة والحانات والمراكز الثقافية والكاتدرائية ومتحف الفن الحديث "أرتيوم" ومتحف يحوي أوراق لعب من جميع أنحاء العالم.

لاجوارديا

تتيح هذه البلدة للسياح التجول في واحدة من أجمل القرى الإسبانية، والتي تعود إلى حقبة العصور الوسطى، ويتجول السياح في الأزقة الضيقة ويسيرون بين المنازل الحجرية ويزورون كنيسة سانتا ماريا دي لويس رييس، وتبدو الكنيسة من الخارج مثل أي منزل عادي، ولكنها تمتاز ببوابة حجرية ليس لها مثيل وتزهو بألوان متعددة، ونقوش بديعة وتماثيل أكبر من الحجم الطبيعي، وقد ظلت البوابة القوطية على حالها منذ إعادة تلوينها خلال القرن السابع عشر.