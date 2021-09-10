زيت جوز الهند .. إكسير الجمال لشعرك

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

أفادت مجلة "myself" بأن زيت جوز الهند يعد بمثابة إكسير الجمال للشعر؛ حيث إنه يساعد على نمو الشعر من ناحية ويمنحه لمعانا ساحرا يأسر الألباب من ناحية أخرى.

وأوضحت المجلة المعنية بالجمال والموضة أن زيت جوز الهند يزخر بالأحماض الدهنية المشبعة، التي تعمل على تغذية وترطيب الشعر ومنحه ملمسا ناعما كالحرير.

ويعد زيت جوز الهند غنيا بفيتامين E، الذي يمتاز بتأثيره المضاد للأكسدة، ومن ثم يحمي الشعر من المؤثرات البيئية الضارة كأشعة الشمس، فضلا عن أنه يحفز نمو الشعر ويعمل على تقوية بنيته، ومن ثم يحميه من التقصف والتساقط.

كما يعد زيت جوز الهند سلاحا فعالا لمحاربة قشرة الرأس بفضل احتوائه على حمض اللوريك (Lauric acid)، الذي يمتاز بتأثير مضاد للبكتيريا والفطريات.

وأشارت "myself" إلى أن زيت جوز الهند يرطب الشعر الجاف ويغلف الشعر المجهد بطبقة حماية ويمنح الشعر الغزير كثافة جذابة، في حين لا يعد مناسبا للشعر الدهني؛ نظرا لأنه يجعله دهنيا أكثر.

ولتحقيق الاستفادة المرجوة ينبغي استعمال زيت جوز الهند البِكر والعضوي.