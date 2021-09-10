أمراض القلب والأوعية الدموية تهاجم الشباب أيضا

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قال الدكتور فراس بدر إن أمراض القلب والأوعية الدموية، مثل النوبات القلبية، لا تقتصر على فئة كبار السن فقط، بل تهاجم الشباب أيضا.

سِمنة وسكري

وأوضح الطبيب الأخصائي في معهد أمراض القلب والأوعية الدموية بمستشفى" كليفلاند كلينك أبوظبي أن العوامل، التي ترفع خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية لدى الشباب، تتمثل في السِمنة في منطقة البطن والسكري والتدخين وارتفاع ضغط الدم ومستويات الكوليسترول المرتفعة.

وأشار الدكتور بدر إلى العديد من المفاهيم الخاطئة المتعلقة بصحة القلب، حيث يعتقد الكثيرون أن تمتعهم بمستوى جيد من اللياقة البدنية أو كان لديهم مؤشر كتلة جسم طبيعي يجعلهم محصنين ضد أمراض القلب.

وفي الواقع، يمكن أن يتمتع الشخص بوزن مثالي، إلا أن لديه نسبة عالية من الكوليسترول؛ لأنه يدخن، وهي مشكلة شائعة بين الشباب أو قد يكون الشخص يعاني من نسبة دهون عالية في منطقة البطن نتيجة اتباعه نظام غذائي مليء بالأطعمة المصنعة، وكل ذلك يمكن أن يؤثر بالسلب على صحة القلب.

إضافة إلى ذلك، غالبا ما يتجاهل بعض الأشخاص الدور، الذي يلعبه التاريخ المرضي العائلي في زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

وأشار الدكتور بدر إلى أنه يمكن للشباب الحفاظ على صحة قلوبهم والوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية ومنع تطورها من خلال إجراء فحوصات منتظمة بداية من سن الـ 20 عاما أو قبل ذلك إذا كان لديهم تاريخ مرضي عائلي للإصابة بأمراض القلب، والحرص على ممارسة النشاط البدني، واتباع نظام غذائي صحي.