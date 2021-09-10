«لو جوزك عينه زايغة».. الحل في إيدك بـ«تكات» بسيطة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تعيش في حياة غير مستقرة ليست ماديًا وإنما اجتماعيًا، تجد زوجها عينه تزوغ هنا وهناك على كل فتاة، تجده يحدق في وجه وجسد من تقع أمامه ليستفزها، تارةً تفتعل المشكلات معه وتتحدث عما يبدر منه من أفعال تقلل من أنوثتها، فلم تعد صاحبة الوجه الذي يتمنى زوجها النظر إليه، تجدها تلوم نفسها وتقتنع بأنها المقصرة، ولا تعلم أنه هو المذنب كونه يزوغ بعينه وينظر لغير زوجته.

نصائح للسيدات للتعامل مع الرجل البصباص

من جانبه وجه محمد الغندور، محاضر في الوعي الإنساني والسلوكي، عدة أسئلة للزوجات والفتيات اللاتي يرضخن للأمر الواقع من الزوج أو الخطيب الذي ينظر لغيرها ويقارنها بهن، إذ قال: «هو اتجوزك ليه؟ اسأليه ولو هو مبيحبكيش مرحلهومش هما ليه، ولو على موضوع التخن لو تقدري تتخني اعملي كده من غير ما تأذي نفسك، وفكرة أنه بيقارن في فترة الـ3 أشهر من الزواج، لابد من وقفة للتعامل معه، أوعي تقبلي بجمل دي أحلى منك، دي شكلها أحسن، شوفي بتعمل إيه واعملي زيها».

وللتغلب على أزمة الزوج والرجل البصباص، قال «الغندور»: «يجب على الزوجة أن تعتز بثقتها في نفسها وتجذب زوجها إليها بكل الطرق، التعبير عن مشاعرها له من الغضب والضيق حينما ينظر لأخريات حتى لا يكررها ثانيةً، فضلًا عن التركيز على نقاط قوتك وجمالك كأنثى وهي التي جعلته يتقدم للزواج منكِ وأنت تصبحِ شريكة حياته».

كتالوج للسيدات للتعامل مع الرجل البصباص

وأشار المحاضر خلال حديثه، إلى أن الفتاة يمكنها أن تغير من أسلوب شريكها ببساطة بالالتفات لنفسها ومحاولة التجديد في شكلها: «اسأليه إيه اللي شده ليها، تسريحتها ولا ملابسها ولا طريقة كلامها، وهو الذي يمكن أن يساعدك للوصول للحل المناسب».

الاهتمام بالمظهر دائمًا ما يسعى الرجل لتحقيقه في شريكة حياته: «طبيعي لو مبقتش مهتمة بنفسها ممكن يبص بره وهتبقى هي السبب، إن الله جميل يحب الجمال، حاولي تبقى متجددة ومتعوديهوش على التكرار».

واختتم «الغندور» خلال الروشتة والنصائح التي يعطيها للسيدات، للتعامل مع شخصية الرجل البصباص، قائلًا: «حاول تدعميه إنه يتغير ويصحح سلوكه وميبصش بره».