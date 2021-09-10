حسن أبو الروس يفاجئ زوجته مع منى الشاذلي: «كاتب اسم مراته على الشراب»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كشفت مصممة الجرافيك غادة والي، عن تفاصيل قصة تعرفها على زوجها الفنان حسن أبو الروس، موضحة أنها تقابلت معه للمرة الأولى بـ«فيتنام» وليس بمصر كما يظن البعض، موضحة أنها سافرت برفقة مجموعة من أصدقائها إلى فيتنام، وحينها قالت لها إحدى صديقاتها: «جيلنا كمان يومين ولد هيقلب السفرية دي، قولنالها هيعمل إيه يعني».

حسن أبو الروس ممازحًا عن لقائه الأول بزوجته: «قولت هي دي»

وقبل أن تكمل الزوجة حديثها خلال استضافتها ببرنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع على شاشة cbc، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، قاطعها زوجها الفنان حسن أبو الروس، ممازحًا، قائلا: «في إحدى رحلاتي وصولاتي وجولاتي حول العالم، قابلت الفنانة غادة والي ماشية كدا هناك، قولت هي دي»، موضحًا خلال استضافته بنفس البرنامج، أن سبب تواجده في فيتنام وقتها أنه يحب جدًا السفر إلى تلك الدول والمناطق بين الحين والآخر، مضيفًا: «بحب أسافر أماكن غريبة جدا وبحب استكشف بلاد غريبة جدا».

وأشار «أبو الروس»، إلى أنه مشهور بدرجة كبيرة في فيتنام، والكثير من الناس هناك يعرفونه، متابعًا: «فيتنام كلها لو روحت قولت أنا في اللابوريا، هتلاقيهم كلهم بيردوا أه أه أه أه أيه، والله العظيم ما بهزر، علمتهم كلهم أغنية أحمد زكي».

سكان فيتنام يغنون «كابوريا» والسبب حسن أبو الروس

وخلال الحلقة عرضت الإعلامية منى الشاذلي، مقطع فيديو يظهر فيه مجموعة من سكان فيتنام يغنون مع الفنان حسن أبو الروس أغنية «كابوريا»، التي سبق وأن غناها النجم الراحل أحمد زكي بأحد أفلامه السينمائية.

وعادت «غادة» للحديث، كاشفة أنها بدأت تسأل نفسها حينها حول هذا الراجل ولماذا يفعل كل ذلك، مضيفة: «كنت بسأل نفسي هو الراجل ده عايز يعمل نمرة ولا هو كدا بجد ولا إيه، وشوية كدا اكتشفت أنه فعلا كدا».

وألمحت أنها بعد ذلك دخلت في علاقة صداقة مع حسن أبو الروس لفترة، قبل أن تتحول تلك الصداقة إلى حب وخطوبة ومن بعدهما زواج.

حسن أبو الروس يفاجئ زوجته ومنى الشاذلي: اسمها مكتوب على شرابي

وخلال الحلقة فاجأ حسن أبو الروس الإعلامية منى الشاذلي، حينما كشف أنه كتب اسم زوجته على جوارب قدميه ممازحًا: «كنت من الأول عارف أنها مصممة عليا مش مصممة جرافيك، ومرة اللي فاتت لما جيت نفس البرنامج قولت إن الشراب بتاعي من تصميم المصممة العالمية غادة والي، المرة دي الشراب أهو كاتب عليه اسمها».

ولم يكتف بذلك بل قام بخلع حذائه ليظهر لجمهور الحلقة والإعلامية، أن اسم زوجته مكتوب بالفعل على جواربه.