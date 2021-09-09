أمير كرارة «شد شعرها» على الهواء.. إسعاد يونس: عندي 70 سنة ومش هنكر «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أكدت الفنانة إسعاد يونس، أنها تقدم برنامجها «صاحبة السعادة»، منذ 8 سنوات، والبعض زعم أنها ترتدي باروكة، ولكن هذا غير صحيح، مشددة على أنها لم تستعمل الشعر المستعار إلا منذ نحو شهر لفترة قصيرة، لأنها فوجئت بتساقط شعرها خلال الفترة الماضية، ولكنها لم ترتدِ أي «باروكة» خلال الـ8 سنوات الماضية.

لا ترتدي «باروكة»

وأضافت في لقاء مع برنامج «سهرانين» الذي يقدمه الفنان أمير كرارة، اليوم الخميس على قناة «ON» الفضائية: «والله العظيم، والمصحف مش باروكة»، ودعت مقدم البرنامج ليجذب شعرها قائلة: «شد شعري أهو، شد بقوة»، وعندما جذب شعرها قالت له: «مش أوي كدة».

إسعاد يونس تكشف عمرها الحقيقي

وكشفت صاحبة السعادة عن عمرها الحقيقي، موضحة: «70 سنة ومش هنكر على ربنا النعمة اللي إدهاني».

وأشارت إلى أنها تحب الأمثلة الشعبية، ومنها مثل «يا طالب السمنة من دهن النملة كفاك شر أكل المفروكة»، وأيضًا: «أردب ما ليك ما تحضر كيله، تتغبر دقنك وتتعب في شيله»، وهو يعني أن الإنسان لا يجب أن يتدخل فيما لا يعنيه، لافتة إلى أن هناك حالة على «السوشيال ميديا» لانتقاد الأمثال، وأيضا انتقاد الكثير من الثوابت الاجتماعية.

العمل في مجالات مختلفة

وأوضحت أنها عملت في مجال الفن والإعلام والكتابة، وكل مجال تعمل به تحبه، وليس لديها مجال مفضل عن الآخر، وتتعلم من أي شيء، معقبة: «وصل الأمر إني كنت بصلح كهربة البيت، وكنت بصلح نجارة البيت»، لافتة إلى أنها عندما عملت في الإذاعة كانت ترتدي ملابس موظفات رغم أن عمرها كان 17 سنة فقط، ولذلك حصلت على خبرة كبيرة عن الشخصيات المختلفة في الحياة، وتستطيع التعامل مع جميع الفئات.