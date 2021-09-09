«مواد شديدة السمية».. طبيبة توضح خطورة الكاتشب على الأطفال

القاهرة - سمر حسين - ماما

يعد الكاتشب من الأشياء التي يفضلها الأطفال بسبب مذاقه المختلف على الأطعمة المختلفة ويفرط بعض الأطفال في تناوله دون حذر من الأمهات، رغم خطورته على الصحة لاحتوائه على بعض العناصر المضره لجسم الطفل.

أضرار الكاتشب على الأطفال

أوضحت الدكتورة ولاء طه، استشاري التغذية العلاجية، أن الكاتشب يحتوي على مادة عبارة عن سم لذلك يجب التقليل من تناوله بقدر الإمكان، مشيرة إلى أنه من ضمن المواد الضارة «مركزات الطماطم، شراب الذرة عالي الفركتوز، الخل المقطر، السكر، بالإضافة إلى المواد الحافظة».

وتابعت أثناء حديثها لـ «هُن»، من ضمن أضرار الكاتشب على الأطفال الإصابة بالسمنة والسكري لاحتوائه على نسب عالية من السكريات، يتسبب في ضعف المناعة كما يعمل على إصابة الأطفال بأمراض الجهاز العصبي لاحتوائه على مستويات عالية من الزئبق وهو من المعادن شديدة السمية.

نصائح لتغذية صحية للأطفال

إعداد الكاتشب في المنزل بمكونات صحية على الأطفال.

إبعاد الأطفال عن المواد التي تحتوي على مواد حافظة وتناول الوجبات المعدة في المنزل أو الخضروات والفواكه الطازجة.

طريقة عمل الكاتشب الصحي في المنزل

تقدم نجلاء الشرشابى، مقدمة برنامج «على قد الإيد»، طريقة عمل الكاتشب في المنزل.

المكونات

كوب صلصة طماطم.

2 كوب ماء.

2 ملعقة كبيرة نشا.

ربع كوب خل.

ربع كوب سكر.

ملعقة صغيرة بودرة بصل.

ملح.

فلفل أسود.

طريقة تحضير الكاتشب في المنزل.

تقليب النشا مع الصلصة والماء حتى الغليان.

اضافة الخل والسكر وبودرة البصل والملح والفلفل الأسود وتقليبه.

ترك الخليط ليبرد ثم صبه في برطمان نظيف وحفظه بالثلاجة.