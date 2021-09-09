شبيهة ياسمين صبري.. أول رد من البلوجر هدير عاطف على اتهامها بالنصب

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بات اسم البلوجر الشهيرة هدير عاطف، التي عرفها الرواد بـ «شبيهة ياسمين صبري» الأكثر تداولًا داخل المجموعات السرية الخاصة بالفتيات، بعدما اتهم بعضهن البلوجر الشهيرة بالنصب.

سرعان ما دشنت «الجروبات» التي شهرت بها، بصورها الشخصية، واتهموها بالنصب عليهم، والحصول على أموال مقابل بعض الخدمات التي لم تنفذها البلوجر، وعلى الفور، اتجهت الفتيات للتشهير والاتهامات على مواقع التواصل الاجتماعي.

أكثر من 24 ألف فتاة، داخل إحدى المجموعات الخاصة السرية، ما بين اتهام هدير عاطف، والمدافع عنها، دون أن ترد الأخيرة على الاتهامات المتداولة.

هدير عاطف: هما اللي بيتريقوا على جوزي وشكله ولونه

من جانبها، ردت البلوجر الشهيرة على الاتهامات المتداولة، مؤكدة أنها حملات تشهير ممنهجة بهدف زيادة عدد متابعين الجروبات والصفحات والتربح منها، قائلة: «أنا اتطلب مني خدمة وهي إني أزود ليهم المتابعين على حسابهم، وده سهل أعمله لأني بلوجر وبتقاضى منه فلوس، وعملت الخدمة دي، ممكن اتنين أو تلاتة معملتش ليهم أو غفلت عنهم لكن أنا رجعت فلوسهم».

وتابعت «عاطف خلال حديثها لـ «هُن»: «أنا رجعت الفلوس منصبتش، لكن هما اللي لا زالوا بيتنمروا عليا، ويهاجموني، ومش أنا بس، دول بيتنمروا على جوزي وعلى شكله ولونه، وعلى أهلي، وكلام غير لائق أو مقبول».

قدمت بلاغا بالتشهير والابتزاز

وأشارت البلوجر هدير عاطف، صاحبة الـ 26 عاما إنها بالفعل تقدمت ببلاغ بالتشهير والابتزاز، ولا تزال الإجراءات مستمرة «وصلت بيهم إنهم بيهددوا شركائي في الشغل إنهم هييجوا يضربوني وعملت برضه محاضر بالتحريض على العنف ضدهم، بالاسماء، لأن كل هدفهم بيع الجروب بعد زيادة عدد متابعيه ومستنية النتيجة».

كانت هدير عاطف، تصدرت محركات البحث من قبل بسبب الشبه الكبير بينها وبين الفنانة الشهيرة ياسمين صبري، التي وصفته أنه أمر غير مقصود، أو مُسبب للسعادة لها: «أنا مش قصدي والناس إللي بتشبهني بيها، وحاجة مش بتسعدني لأن بحب أكون نفسي».

كما تصدرت البلوجر الشهيرة «التريند» مرة أخرى خلال الأشهر الماضية بسبب حفل زفافها الأسطوري.