ما الذي يفعله شرب عصير التوت البري بجسمك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

من بين كل عصير فواكه، ربما يحمل عصير التوت البري أكثر الشائعات والمناقشة حول فوائده الصحية، هناك معتقدات بأن أشياء غير عادية يمكن أن تحدث لجسمك إذا شربت عصير التوت البري كل يوم، ويعتقد البعض أنه يمكن أن يساعد بشرتك، من المحتمل أن يكون استخدامه الأكثر شيوعًا هو كمسكن لعدوى المسالك البولية.

من غير المعروف سبب وجود الكثير من النقاش حول هذا العصير على وجه التحديد، ولكن نظرًا لأنه يأتي مباشرة من الفاكهة، فهو يحتوي بطبيعته على مجموعة من الفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية الأساسية الأخرى.

في الواقع، وفقًا لـ WebMD، يمنحك التوت البري كميات صغيرة من فيتامينات B1 وB2 وB3 وB6 وK، جنبًا إلى جنب مع حمض الفوليك والكالسيوم والمغنيسيوم والمنجنيز والبوتاسيوم والنحاس، ومع ذلك، فإن أكبر كثافة للفيتامينات هي فيتامين سي.

مع حصة واحدة قياسية من عصير التوت البري تمنحك 39 ٪ من كمية فيتامين سي اليومية الموصى بها، ممتاز أيضًا هو المستوى العالي من مضادات الأكسدة، والتي يمكن أن تساعد في الحفاظ على صحتك.

ويساعد فيتامين سي جسمك على امتصاص الحديد، بالإضافة إلى أنه يساهم في إنتاج الكولاجين، وشفاء جسمك إذا تعرضت لإصابة.

من ناحية أخرى، تمنع مضادات الأكسدة الجذور الحرة من إتلاف الحمض النووي الخاص بك، مما يعني أنها يمكن أن تساعد في منع حدوث حالات صحية خطيرة مثل أمراض القلب.

قد يكون الاعتقاد بأن عصير التوت البري يمكن أن يعالج عدوى المسالك البولية صحيحًا وقد لا يكون كذلك لا يتم استخدام التوت البري وعصيرها فقط للصحة العامة اليوم، ولكن تم استخدامها أيضًا عبر التاريخ، وفقًا لـ Healthline ، فقد تم استخدامها تاريخياً لعلاج اضطراب المعدة ومشاكل الكبد ومشاكل الصحة البولية، في الواقع، بينما يُعتقد أن التوت البري يعالج التهابات المسالك البولية فقط، إلا أنه يمكن أيضًا منعها.

أوضح Healthline أن هذه الفاكهة وعصيرها يحتويان على مركب يعرف باسم proanthocyanidins، والذي يعتقد أنه يمنع البكتيريا التي قد تسبب التهاب المسالك البولية من الالتصاق بالمسالك البولية، ومع ذلك، فإن البحث العلمي ليس قاطعًا تمامًا بشأن هذا الأمر حتى الآن.

في الوقت نفسه، يمكن أن يساعد عصير التوت البري في تحسين صحة الجهاز الهضمي بشكل عام، جرثومة الملوية البوابية هي بكتيريا تسبب قرحة المعدة عند تركها دون رادع، ويعتقد أن خصائص عصير التوت البري يمكن أن تمنع هذه البكتيريا من النمو في معدتك، مما يمنع القرحة من التكون، وأظهرت بعض الأبحاث التي أجريت على الحيوانات أن عصير التوت البري قد يساعد في الوقاية من سرطان القولون، على الرغم من أن هذا يحتاج إلى مزيد من البحث.

في النهاية، جميع الأدلة العلمية المتعلقة بالفوائد الصحية لعصير التوت البري مختلطة، مع القليل من الأدلة الفعلية التي تدعمها.

ولم يدعم العلم تمامًا فكرة أنه يمكن علاج عدوى المسالك البولية باستخدام هذا العصير، ويوصون دائمًا بزيارة طبيبك إذا كان لديك عدوى.