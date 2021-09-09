7 أعشاب وزيوت طبيعية تساعد على تحفيز نمو شعرك.. منها الشاي الأخضر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

يعاني نحو 2٪ من سكان العالم من تساقط الشعر في مرحلة ما من حياتهم، ولأن المكونات الطبيعية لها خصائص رائعة للاستخدام الصحي والتجميل، نعرض لكم قائمة بالأعشاب والزيوت التي يمكن أن تحفز بصيلات الشعر وتمنحك التعزيز واللمعان، وذلك وفق ما أورد موقع "Brightside" الأمريكي.

1- الشاي الأخضر:

إلى جانب العديد من الفوائد الصحية الأخرى، يعمل الشاي الأخضر على نمو شعرك، بشكل ملحوظ بعد 6 أشهر من تناوله باستمرار.

2-الصبار:

الصبار هو نبات اشتهر بفوائده العديدة للبشرة وخصائصه العلاجية، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من شعرك، ويحتوي على فيتامينات تؤثر على نموه ومنع تساقطه.

يمكنك أيضًا تحضير مرطب باستخدامه، في زجاجة، أضيفي كوبًا من الماء ونصف كوب منه رجيها جيدًا ورشيها على شعرك قبل التصفيف.

3- زيت النعناع:

النعناع عشب مفيد وله خصائص رائعة، وتشير إحدى الدراسات إلى أنه بديلاً للمساعدة في نمو الشعر عن طريق تعزيز الدورة الدموية في فروة رأسك.

وما يعرفه القليل من الناس هو أنه يحتاج إلى التخفيف باستخدام زيت الجوجوبا أو زيت بذور العنب، وتكون النسبة 6 قطرات من زيت النعناع إلى ملعقة صغيرة من زيت الجوجوبا، امزجيها ثم ضعيها على الجذور.

4- زيت الروزماري:

بالإضافة إلى استخدامه في الطهي، فإنه له خاصية مهمة لتعزيز نمو الشعر، وأظهر بالمقارنة مع العلاج القياسي لتساقط الشعر نفس النتائج بعد 6 أشهر، يجب أيضًا تخفيفه من 10 إلى 12 قطرة من في الشامبو الخاص بك، استخدميه يوميًا للحصول على شعر ناعم وصحي.

5- عصير البصل:

يبدو عصير البصل غريبًا بالنسبة لكثير من الناس، لكنه فعال في منع تساقط الشعر، وفي دراسة استخدم فيها المشاركون عصير البصل الخام، تبين أنه أظهر عملية إعادة نمو ملحوظة.

لعمله، اتبع التعليمات التالية:

- يقشر البصل ويقطع إلى قطع صغيرة.

- باستخدام عصارة أو خلاط، استخرج العصير.

- استخدم القماش القطني إذا لزم الأمر.

- ثم ضعه على فروة رأسك.

يجب وضعه مرتين يوميًا على شعرك لمدة 6 أسابيع حتى تلاحظين النتائج.

6- زيت جوز الهند:

زيت جوز الهند له وظائف متعددة، من الطهي إلى الترطيب، ويعتبر رائعًا لشعرك، عند مقارنته بالزيوت الأخرى، فهو الوحيد الذي يقلل من تلف الشعر إذا تم استخدامه كمنتج للعناية قبل وبعد الغسيل.

7- زيت اللافندر:

لا يعتبر زيت اللافندر رائعًا للشعر فقط لرائحته، ولكنه يؤدي أيضًا أداءً مهم عند استخدامه لعلاج التساقط والتقصيف، وأظهرت الدراسات، عند وضعه على الشعر مرة واحدة يوميًا لمدة 4 أسابيع، ينتج عنه نتائج أكثر كثافة وعددًا أكبر من البصيلات.

يجب دائمًا تخفيفه بزيت ناقل آخر مثل الجوجوبا، أو حتى الشامبو الخاص بك، ثم وضعه على الجذور.