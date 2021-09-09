طبيبة توضح فوائد اليانسون في علاج اضطرابات الدورة الشهرية

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعد اليانسون من المشروبات الصحية للجسم ويعمل على زيادة المناعة وتقوية مختلف أجهزة الجسم، كما أن له العديد من الفوائد للفتيات والسيدات، حيث يمد الجسم بالكثير من العناصر المفيدة.

أوضحت إيمان جمال طبيبة تغذية في برنامج «هي وبس» للإعلامية رضوى الشربيني، أن اليانسون له العديد من الفوائد للجسم منها تعزيز هرمون الاستروجين عند النساء وذلك عن طريق تناول 3 أكواب يانسون يوميا كل كوب يحتوى على ملعقة صغيرة.

وحذرت من غليان اليانسون لأضرار ذلك على الصحة ويفقد المواد المفيدة فيه، مشيرة إلى أن تناول اليانسون للسيدات يعمل على تأخير انقطاع الدورة الشهرية عند بعض السيدات.

ويعمل اليانسون على حفظ توازن الاستروجين في الجسم للفتيات ويعالج مشاكل اضطرابات الدورة الشهرية بنسبة 75%، كما يوجد في الشمر مادة شبيهة بالاستروجين تعمل على حماية العظام من المشاكل المرتبطة بتقدم في العمر عند السيدات.

وصفة طبيعية لتعزيز الاستروجين

بذور الكتان.

بذور سمسم.

بذور الشيا

كينوا.

ملح الهيمالايا.

زعتر بري.

كمون.

ماء مغلي.

وأكدت أنه مع التقدم في العمر يقل هرمون الاستروجين تدريجيا، لذلك نصحت للحفاظ على هذا الهرمون الابتعاد عن ممارسة الرياضات العنيفة، تناول كميات كبيرة من الماء، الحفاظ على نضارة البشرة، تناول الخضروات الورقية والمكسرات.

محاذير تناول اليانسون

خلال فترة الحمل والرضاعة

فيجب تجنبه حتى لا يسبب أضرارًا على الطفل.

لمرضى السكري

يساعد اليانسون على تخفيض مستويات السكر بالدم، ولذلك يجب على مريض السكري الذي يتناول أدوية تخفيض مستويات السكر أن يهتم بمراقبة مستويات السكر في حال تناوله لليانسون.