احذري العيش المقمر وساندوتشات الجبنة السايحة: بها سموم وتسبب السرطان

القاهرة - سمر حسين - ماما

مع اقتراب العام الدراسي الجديد، تبدأ الأمهات بتحضير قائمة بأفضل الأكلات التي يفضلها الأبناء، لإعدادها لهم خلال أيام الدراسة، أو حتى بالمنزل أثناء المذاكرة وتحصيل دروسهم.

وتلجأ العديد منهن لتحضير وتسخين الساندوتشات السريعة بالميكرويف، لتوفير الوقت والجهد، خاصة في إعداد ساندوتشات الجبن الرومي «السايحة» التي يفضلها الأبناء بصورة كبيرة.

خليط جبن الرومي، والشيدر، مع الجبن المثلثات، وجبة مفضلة لكثير من الأبناء، دون معرفة مدى خطورتها على الصحة، خاصة حال مزجهم وإعدادها داخل الميكرويف.

مخاطر تسخين الساندوتشات في الميكرويف و«تقمير» الخبز

حذرت الدكتورة هدى مسعود، أستاذ مساعد التغذية بالمعهد القومي للتغذية، من تسخين الأكلات والساندوتشات بالميكرويف، قائلة: «ده كارثة الإشعاعات اللي بتطلع منه بتسبب سرطان وأورام خبيثة، خاصة على المدى البعيد».

أما عن تفضيل البعض لتسخين الخبز أكثر من مرة على النار «تقمير العيش»، شددت الطبيبة بضرورة الابتعاد عن هذه العادة: «تعرض العيش للحرارة أكثر من مرة، بيخليه يتشبع بمواد كربونية، وشقوق حرة وعناصر أكسدة».

وتابعت خلال حديثها لـ «هُن»: «كل ده بيعمل أوررام سرطانية، غير إنه بيضر بالكبد ضررا بالغا، لأن الكبد هو اللي بيفلتر كل العناصر السيئة، وعلى المدى البعيد كل ده هيكون عبء على الكبد، وهيفقد وظايفه»

هل ساندوتشات الجبنة السايحة خطر على الصحة؟

أما عن تناول مزيج الجبن في ساندوتشات مُعدة بالفرن، حذرت أستاذ مساعد التغذية بالمعهد القومي للتغذية، من الأمر، مؤكدة أنها عناصر مليئة بالدهون النباتية، التي وصفتها بـ «سموم مهدرجة».

وواصلت: «الساندوتش ده مليان دهون مشبعة، ومواد مهدرجة، غير الأملاح، كلها خطر جدًا على الصحة».

ونصحت الدكتورة هدى مسعود، الأمهات بضرورة إعداد أكلات صحية تكفي لليوم الواحد، وعدم تعرض الطعام للحرارة أكثر من مرة، وحفظه في درجة حرارة الغرفة، للحفاظ عليه من الكائنات الدقيقة والفطريات والبكتيريا.