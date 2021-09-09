«طارق» يرفع دعوى نشوز بعد 10 شهور زواج: «مراتي لسانها طويل وبتشتمني»

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

لم تجمعهما قصة حب قوية قبل الزواج بل جاء اختيار زوجته تنفيذا لرغبة والديه بعد الوصول إلى سن الـ 35 عامًا حتى يكون زواجه مجرد محاولة لإرضاء أهله فلم يدرس طباع زوجته التي وصفها بـ«غرابة».

طباع حدة اتصفت بها الزوجة صاحبة الـ 27 عامًا، لم يتوقعها الزوج حتى تبدأ في الظهور بعد مرور ثلاثة أشهر على زواجهما: «شخصية متحكمة مبتحبش غير نفسها وكمان لسانها طويل».

مناسبات مختلفة تحاول فيها الزوجة التقليل من زوجها والسخرية منه ومن شخصيته أمام أسرتها، فلم تراعي شكل زوجها أمام الآخرين وإنما تحول هدفها إلى التقليل منه دائما مما أثار غضب الزوج «طارق.م».

«طارق» يقيم دعوى نشوز: مراتي لسانها طويل

محاولات عدة قام بها الزوج لإصلاح سلوكيات زوجته حتى وصل الأمر إلى سبه بألفاظ نابية: «لما اتكلمت معاها علشان تتغير رفضت وأهانتني» وزاد على ذلك قسوة طباع الزوجة في التعامل مع الخلافات الزوجية.

لم يمر الشهر العاشر على زواجهما حتى فكر في ضرورة إنهاء علاقتهما بعد محاولاته المستمرة للصبر عليها ولكن انتهت محاولاته بالفشل: «حاولت كتير الكلام معاها ومع أهلها لكن مفيش فايدة طباعها صعبة ولسانها طويل».

رفضت الزوجة الخضوع لرغبة زوجها وتغير حدة طباعها وسوء التعامل مع زوجها، فلم يجد الزوج طريقا سوى إقامة دعوى نشوز في محكمة أسرة مدينة نصر تحمل رقم 897 لسنة 2020 ضد زوجته بعد مرور 10 أشهر على زواجهما بسبب إهانته بشكل مستمر مما أدى إلى استحالة العيشة معها.

ووفقا للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة في موقف المخالفة للقانون، والمخطئة في حق زوجها، مما يسقط حقها في المتعة والعدة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتعة.