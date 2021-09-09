5 خلطات طبيعية تساعد على توريد لون الشفاه.. تعرفي عليها

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تبحث كل فتاة عن وسائل مختلفة تساعدها في توريد لون الشفايف بخلطات طبيعية لا تسبب أضرارًا على الشفايف، لذلك نقدم لكِ طريقة توريد لون الشفايف بخلطات طبيعية كما جاءت على «web md».

خلطات طبيعية لتوريد لون الشفاه

الليمون

يعمل الليمون على تفتيح البشرة كما يحتوى عصير الليمون الطازج على فيتامين ج الذي يساعد على التفتيح وتوريد الشفايف.

لتحضير الليمون لتوريد الشفايف يجب أن يحتوى ملعقة صغيرة من عصير الليمون والجلسرين والعسل ووضعه على الشفاه قبل الذهاب إلى الفراش ومع تكرارها لمدة شهر أو شهرين تساعد على التمتع بشفايف مثالية تاخذ اللون الوردي.

ماء الورد

يساعد ماء الورد على توريد الشفايف وذلك عن طريق مزج بضع قطرات من ماء الورد مع ملعقة العسل وتدليكه ثلاث أو أربع مرات في اليوم ويمكن تكرار هذه الوصفة مرتين في الأسبوع.

الكركم وجوزة الطيب

يتم ذلك بمزج نصف ملعقة صغيرة من بودرة الكركم مع نصف ملعقة من جوزة الطيب، وإضافة كمية مناسبة من الماء حتى تكون عجينة متماسكة ويتم تدليك الشفاه بالخليط لمدة 5 دقائق وشطفها بعد ذلك بالماء البارد وترطيبها بمرطب الشفاه.

توريد الشفاه بالتوت

لاحتواء التوت على أفضل الفواكه الغنية بالمعادن والفيتامينات والتي تعمل على تحويل لون الشفاه إلى شفاه وردية وناعمة ويساعد على التخلص من البقع الداكنة.

يتم استخدامه عن طريق مزج التوت المطحون مع ملعقة صغيرة من العسل وملعقة صغيرة من جل الألوفيرا ووضع هذا المزيج على الشفاه وتركه لمدة 5 دقاق ثم شطفه بالماء الدافىء ويمكن تكرار هذه العملية 4 مرات أسبوعيا.

توريد الشفاه بالعسل

وتعتمد على استخدام العسل الذي يعتبر مرطبا طبيعيا ويمنع جفاف البشرة فالعسل له خصائص مضادة للأكسدة ويساعد على حماية البشرة ويتم عن طريق فرك العسل على الشفاه قبل النوم، وتركه طوال الليل ثم غسله بالماء الدافىء ويجب تكرار هذه العملية يوميا.