أول تعليق من «قومي المرأة» على أزمة البلوجر إيفون نبيل: هنساعدها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بعد ساعات من استغاثتها خلال بث مباشر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، من بطش زوجها وتهديداته لها بالسلاح أمام أطفالها، أعلن مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة، بأنه يتواصل مع البلوجر الشهيرة إيفون نبيل، لتقديم المساعدة القانونية لها.

تفاصيل استجابة المجلس القومي للمرأة

قالت أمل عبد المنعم، مدير مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة، إن المكتب تلقى على الخط المختصر، مكالمات بعد انتشار فيديو إيفون نبيل، تطالب بالتدخل ومحاولة مساعدة البلوجر الشهيرة، وبالفعل تم التواصل معها تليفونيا على رقمها الخاص للاطمئنان عليها، ولتقديم المساعدة القانونية والنفسية لها، عقب تدخل الأجهزة الأمنية، وما يزال المجلس مستمر بالتواصل معها.

استغاثة البلوجر

كانت البلوجر إيفون نبيل، قد ظهرت في مقطع فيديو ببث مباشر مدته تجاوزت الثمانية دقائق، تستغيث فيه باكية وتطلب المساعدة، إذ أنها حبيسة داخل المنزل في منطقة الزيتون مع أولادها، وأن زوجها الذى اعتاد تهديدها وإيذئها، أخذ منها جهاز «اللاب توب» وهاتفها المحمول الخاصين بها، وقام بتغيير أرقامهما السرية، حتى لا تستطيع استخدامهم، فضلا عن تعذيبه المستمر لها قبل 8 أعوام.

وتمكنت إيفون نبيل، من استخدام تليفون آخر كانت قد أخفته منه، لتظهر من خلاله في بث مباشر، وتروي باكية: «أنا خايفة، أنا بتهدد، أنا محبوسة في بيتي ومش عارفة أنزل منه، جوزي منعني من شغلي في إحدى القنوات، واتحولت لخدامة في البيت، ويخليني أنظف فوق التكييف».

استجابة سريعة

بعد ساعات من انتشار الفيديو، استجابت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية لاستغاثة البلوجر، وأكدت التحريات صحة الواقعة، كما أشارت التحريات أيضا إلى أن الزوج اعتاد تهديدها بالإيذاء، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى جهات التحقيق المختصة للتحقيق فيما جاء فيه.