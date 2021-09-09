محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

على الرغم مما يعتقده الكثير من الناس، فإن الكعب العالي ليس المسؤول الوحيد عن تكوين الوكعات، الوراثة أيضا مسؤولة، من الواضح أن ارتداء الكعب العالي غالبًا يمكن أن يزيد المشكلة سوءًا، ولكن هناك حلول يمكنك استخدامها لتقليل الألم بشكل طبيعي، يجب أن تكون الجراحة دائمًا الملاذ الأخير بعد تجربة كل شيء آخر.

Brightside يستعرض 8 طرق لتخفيف آلام الورم بشكل طبيعي.

- استخدم كرة تنس

من التمارين البسيطة التي يمكنك استخدامها وضع كرة تنس على الأرض والبدء في دحرجة قدمك عليها ذهابًا وإيابًا، يمكنك تكرار هذه الحركة لمدة 3 أو 5 دقائق لكل قدم، حتى إذا كانت إحدى قدميك لا تحتوي على ورم، فلا يزال بإمكانك أداء التمرين، سيكون هذا مريحًا لقدميك عن طريق تخفيف التقلصات الزائدة.

- حاول التقاط منشفة باستخدام أصابع قدميك فقط

يمكنك استخدام تمرين بسيط آخر وهو وضع منشفة على الأرض، والتقاطها بأصابع قدميك، وسحبها نحوك باستخدام أصابع قدميك فقط، يمكنك تكرار هذا التمرين 5 مرات ويمكنك إما الوقوف أو الجلوس، ما ستفعله حركة إصبع القدم هذه هو تقوية قدميك والحفاظ على مرونة أصابع قدميك.

- حاول رفع كعبيك

ابدأ في وضع الوقوف مع ثني ركبتيك قليلاً، ثم استمر في رفع كعبك ببطء، حتى يتم تحميل وزنك بالكامل من أصابع قدميك، الآن، قد يكون هذا مؤلمًا للغاية وغير مريح إذا كنت تعاني من أورام شديدة، ولكن لا يزال يتعين عليك المحاولة شيئًا فشيئًا، بمرور الوقت، ستقوى عضلات إصبع قدمك ومن المحتمل أن تتوقف أورامك عن التعافي.

- المشي على الشواطئ الرملية بقدر الإمكان

قد لا يكون هذا ممكنًا لكل واحد منكم اعتمادًا على موقعك، لكن الرمال هي تدليك رائع لقدميك، فهو لا يريح أصابع قدميك فحسب، بل يساعد أيضًا في تقويتها، سيثبت أنه مفيد للغاية لأولئك الذين يعانون من التهاب المفاصل بسبب أورامهم.

- نقع قدميك في ماء دافئ ومثلج

بعد انتهاء يوم طويل ومرهق، ستشكر قدميك إذا نقعتها في حوض بالماء الدافئ وملح، ما عليك سوى ملء الحوض حتى الكاحلين واترك قدميك تنقع لمدة 10-15 دقيقة، بدلاً من ذلك، يمكنك اختيار نقع مثلج عن طريق وضع قدميك في ماء مثلج لمدة 10 دقائق على الأقل قبل الذهاب إلى الفراش، بهذه الطريقة سيقلل التورم والالتهاب.

- ارتداء جبيرة أثناء الليل

وجد الكثير من الناس أن ارتداء الجبائر في الليل يقلل من الألم الذي تعاني منه أورامهم، ما يفعلونه هو منع اصطدام إصبع القدم الأول والثاني مع بعضهما البعض، مع تقليل الضغط بين جميع أصابع القدم، يمكنك ارتدائها في الليل أثناء نومك، قد لا يتمكنون من حل مشكلة ورم القدم الملتهب إلى الأبد، لكن يمكنهم تقليل الألم وعدم الراحة.

دلّكي قدميك بزيت الزيتون

يعد تدليك قدميك مرة أو مرتين في اليوم فكرة يمكنك استخدامها للحفاظ على مرونة أصابع قدميك، ستساعدك إضافة بعض زيت الزيتون الدافئ إلى التدليك على تحريك المفاصل بشكل أسهل، جرب تدليك أصابع قدميك لمدة 15 دقيقة في كل مرة وستلاحظ فرقًا كبيرًا في الدورة الدموية لإصبع قدمك، سيجعل استخدام زيت الزيتون مهمتك أسهل عند تحريك أصابع قدميك.

ضعي الكركم على أورام القدم طوال الليل

يعتبر الكابسيسين مكونًا رئيسيًا في العديد من الكريمات التي تساعد في تقليل الألم والالتهابات، إنه موجود أيضًا في الكركم ولهذا يمكنك محاولة تطبيقه على الأورام، ببساطة اصنعي عجينة من الكركم والماء وضعيها على المناطق المصابة، من المهم أن تترك الكركم بين عشية وضحاها حتى يكون لديه الوقت للتصرف.