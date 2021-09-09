وفري فلوسك.. طريقة عمل آيس كوفي في البيت زي الكافيهات

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يعد مشروب الآيس كوفي هو الاختيار المثالي للعديد خلال فترة الصيف، خاصة في الصباح، فهو غني بالمنبهات التي يحتاجها العديد من الأشخاص صباحًا، فضلًا عن كونه مشروب مميز خلال فترات الصيف الحارة.

ويلجأ العديد لتناوله بالكافيهات والمطاعم الكُبرى للحصول على مشروب آيس كوفي غني بالقهوة والكريمة.

وإليكِ طريقة تحضير آيس كوفي في المنزل لتوفير المال والوقت، بطريقة وخطوات الشيف نورا السادات.

مقادير عمل آيس كوفي

كوب لبن بارد.

نصف كوب ثلج أو آيس كريم

عبوة كريمة بودرة.

ملعقة كبيرة قهوة سريعة الذوبان.

ملعقة كبيرة ماء مغلي.

للتزيين

كريمة مخفوقة.

صوص شيكولاتة.

طريقة عمل آيس كوفي

في البداية اخفقي اللبن البارد مع كريمة البودرة حتى يظهر الفوم.

في فنجان صغير، ضعي ملعقة القهوة في ملعقة الماء المغلي ثم ضيفيها إلى الخليط ثم ضيفي الايس كريم واخلطيه جيدًا.

زيني جوانب كاس التقديم بصوص الشيكولاتة ثم نضع الخليط.

يزين المشروب بالكريمة المخفوقة وعلى الوجه صوص الشيكولاتة ويقدم باردا.

مقادير آيس كوفي بالكراميل

قهوة سريعة الذوبان.

لبن.

ثلج.

صوص كراميل.

طريقة عمل آيس كوفي بالكراميل

اخلطي بودرة القهوة مع ملعقة لبن بمضرب البيض الكهربائي، ثم ضيفي اللبن مع الخليط.

قدمي مشروب القهوة مع الثلج وصوص الكراميل.

آيس كوفي بالفانيليا

مقادير عمل طريقة آيس كوفي بالفانيليا

قهوة سريعة الذوبان.

2 كوب كبير لبن.

مكعبات ثلج.

فانيليا سائلة.

لبن مكثف محلي.

ماكرون ملون للتقديم.

طريقة عمل آيس كوفي بالفانيليا

اخفقي اللبن المكثف مع الثلج، ثم ضعيهم في كاسات التقديم.

اخلطي الفانيليا مع اللبن ويصب الخليط في الكاسات.

ضيفي خليط القهوة على الوجه.

زيني الوجه باللبن المكثف، وتقدم مثلجة.