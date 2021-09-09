نصائح للحفاظ على العظام مع تقدم العمر: عليكم بالأسماك والتين واللوز والرياضة

القاهرة - سمر حسين - صحة

تؤثر الشيخوخة على العظام والمفاصل، وتساعد بعض التمارين الرياضية الحفاظ على صحة العظام والمفاصل منها كما ذكرها موقع «health line».

قدمت دكتورة شارميلا تولبول، أخصائية جراحة العظام، نصائح للحفاظ على صحة العظام مع التقدم في العمر.

تمرينات القوة والمرونة

تعد تمرينات القوة والمرونة من الأنشطة التي تعمل على تقوية صحة العظام، وتساعد على ممارسة تمرينات الإطالة والمشي بصورة منتظمة في الحفاظ على صحة ومرونة المفاصل والعضلات.

المشي

يساعد المشي على تقوية المفاصل، وتقوية عظام الفخذين والساقين.

النظام الغذائي

يحافظ النظام الغذائي على صحة العظام فتناول البروتينات الخالية من الدهون والعناصر الغذائية الغنية بالألياف مثل الفاكهة والخضروات والحبوب الكاملة من الأمور المفيدة للصحة.

يعد الكالسيوم وفيتامين «د» من العناصر المهمة للحفاظ على صحة العظام، حيث يساعد فيتامين د في امتصاص الكالسيوم بشكل فعال من الأطعمة، وتعد الأسماك أحد الأطعمة الرئيسية التي تحتوى على نسبة طبيعية ومرتفعة من فيتامين د.

أطعمة مفيدة لصحة العظام

وأوضحت الدكتورة «شارميلا»بعض الأطعمة المفيدة لصحة العظام منها:

الخضروات الورقية مثل اللفت والسبانخ والبروكلي.

تناول الأطعمة الغنية بأوميجا 3 مثل السلمون والسردين.

تناول الفواكه والمكسرات مثل التين واللوز.

البقوليات مثل الفاصوليا الحمراء والسوداء.

نصائح للحفاظ على صحة العظام

تجنب العادات غير الصحية مثل التدخين وشرب الكحوليات لأنها تؤدى إلى إضعاف العظام والإصابة بالهشاشة.

التوجه إلى طبيب لاختبار كثافة العظام وتحديد معدل فقدانها، ويساعد الدواء أو العلاج المناسب في التحكم بصورة أفضل في الصحة مع التقدم في السن.

جعل الأنشطة البدنية جزء من الروتين اليومي، فيمكن ممارسة التمارين التي تتضمن حمل أوزان مثل المشي والركض وصعود السلالم لأنها تساعد في بناء عظام قوية.