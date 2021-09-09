مرتدية الأسود.. رنا سماحة في أول ظهور بعد أنباء انفصالها: عاوزة ابني يعيش حياة سوية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ظهرت الفنانة رنا سماحة لأول مرة على الهواء مباشرة مرتدية ملابس سوداء بعد أنباء على وسائل التواصل الاجتماعي أفادت بانفصالها عن زوجها الملحن سامر أبوطالب، قائلة: «زي ما هقول دايما، إن فيه جزء من حياتنا كفنانين لازم يفضل برا النشر والسوشيال ميديا والصحافة والإعلام، وحصلت الفترة اللي فاتت على ضجة معينة جوة حياتي الشخصية وأنا كنت رافضة الإفصاح عن تفاصيله وهفضل رافضة إلى ما لا نهاية».

رنا سماحة: سأظل التزم الصمت حيال حياتي الشخصية

وأضافت «سماحة» خلال لقاء ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة قناة «DMC»، ويقدمه الإعلامي أحمد صلاح، اليوم الخميس، «أنا كل يوم بيجيلي رسائل من الناس، وبتكلمني ناس كتير عاوزاني أتكلم في الموضوع ولكن سأظل التزم الصمت حيال حياتي الزوجية خصوصا، أيا كان الطريق هيوصل بيها لحد فين».

عاوزة ابني يعيش حياة سوية

وتابعت رنا سماحة: «أنا عندي ابن جي في الطريق عاوزاه يعيش حياة سوية، وعندي حاجات مهمة في حياتي إن أركز عليها والناس تاخد بالها منها غير الدروبات اللي ممكن اقع فيها، أنا محتاجة الناس تركز على شغلي الفترة دي، عشان كدة قاصدة أبقى متواجدة وسط الناس وأقولهم أطمنوا عليا أنا بخير وقوية وقادرة أتخطى أي حاجة، شوفوا شغلى وفني والحاجات الكويسة الإيجابية اللي حابة تفضل منتشرة وموجودة في حياتي».

رنا سماحة: عاوزة الناس تشوف جانبي الإيجابي إلى ما لا نهاية

وواصلت رنا سماحة: «أنا كويسة، وبحب الناس كلها، وعاوزة الناس تشوف الجانب الإيجابي في حياتي ومش عاوزاهم يشوفوا غيره إلى ما لا نهاية، أنا كويسة ومركزة في شغلي، وطفلي بخير وهسميه مالك».

ولفتت رنا سماحة أن الفنان لابد أن يضيف لعمله ويثبت اختلاف عن الأخرين فيه، وانها عندما تركز مع التريند تركز ان تقوم بعمل حاجه كويسة تعيش للأجيال القادمة.