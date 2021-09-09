14 معلومة عن البلوجر إيفون نبيل: مراسلة سابقة ودخلت مع زوجها الفرح على «توك توك»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بعد 8 أعوام من التزام الصمت، ومحاولة تجاهل ما يحدث لها من أفعال وتصرفات من زوجها، التي وصلت إلى حد التعنيف الجسدي والمعنوي، بحسب قولها، قررت البلوجر الشهيرة إيفون نبيل، الاستغاثة من بطش زوجها خلال مقطع فيديو، ظهرت خلاله عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، في حالة لا تُحسد عليها، وسط صراخ وبكاء لا ينقطع.

إيفون نبيل تستغيث

«انقذوني أنا وولادي، بقالي 8 سنين بتعذب، وبتهدد بالسلاح، بعمل كل حاجة وبيهددني ويبهدلني انقذوني منه»، بتلك الكلمات المؤثرة، أطلقت البلوجر إيفون نبيل، استغاثتها التي تفاعل معها ملايين من المتابعين.

تحدث البلوجر الشهيرة، عن الحياة القاسية التي عاشتها في كنف زوجها، إذ قالت خلال الفيديو: «أنا محبوسة في بيتي مش عارفة أعمل إيه، جوزي خد مني الموبايل واللاب توب وحبسني، وخبيت تليفوني ده علشان أقدر أطلع أتكلم منه.. فيه مشاكل بيني وبينه من سنين، بس مكنتش بطلع أتكلم عنها، وعرفت أنه بيسجل مكالمات بيني وبينه».

من هي البلوجر إيفون نبيل؟

تصدر اسم إيفون نبيل، محرك البحث «جوجل»، واحتل قوائم تريندات مواقع التواصل الاجتماعي، وبات الجميع يبحث عنها، وعن أبرز المعلومات عن حياتها الشخصية والعملية، ويُقدم «هُن» خلال السطور التالية معلومات عن البلوجر إيفون نبيل، وفق حساباتها على موقعي التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و«إنستجرام».

- إيفون نبيل، تبلغ من العمر 38 عامًا، فهي من مواليد 26 أغسطس 1983.

- تعتبر إحدى أشهر البلوجرز على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

- يتابعها عبر حسابها على «فيسبوك» أكثر من مليون و200 ألف متابع.

- تقدم للسيدات والفتيات روتين العناية بالشعر والبشرة والجسم، فضلًا عن أبرز وأفضل المنتجات.

- عملت «إيفون» صحفية فى الأهرام، ومجلة الشباب والمصرى اليوم.

- عملت مراسلة للعديد من البرامج التليفزيونية، كبرنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا».

- ألفت مسلسلي «حرمت يا بابا» و«سلطة بلدى».

- قدمت برامج مثل «إحنا» و«ليفينج روم».

- شاركت في تمثيل عديد من الأعمال منها: الوهم، نور الصباح.

- اشتركت فى «موجة استاند أب» الموسم الثانى.

- أعلنت إيفون نبيل، أنها غيرت عملها من مذيعة إلى بلوجر، بعد إجبار من زوجها وحبسها في المنزل: «دايمًا يقلل مني، ويقلل من شغلي، أنا كنت مذيعة وحبسني في البيت، وقررت أشتغل بلوجر من هنا، وأعمل فيديوهات، لكن برضوا بيقلل مني، ومن أي دعم بيجيلي».

- حفل زفافها كان محور حديث الكثيرين، إذ أبهرت العروس إيفون نبيل، الحضور بصوتها العذب، حينما غنت أغنية «أنا لك على طول» للعندليب الراحل عبد الحليم حافظ، فضلًا عن أغاني الراب التي قدمتها خلال الحفل.

- وصف زوجها «مينا» بـ«برنس الأحلام».

- كان حفل زفافها مختلف في كل شيء، إذ كان دخولهم إلى الكنيسة وقاعة الزفاف على «توكتوك».