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الامارات | قرار قضائي جديد في قضية طفلي أحمد عز وزينة

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متابعة- الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن قرار قضائي جديد في قضية طفلي أحمد عز وزينة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة الأمور الوقتية في مصر، برفض الدعوى المقامة من الفنان أحمد عز، والتي يطالب فيها بتحويل طفلي الفنانة زينة من المدرسة البريطانية إلى مدرسة أخرى. بحسب صحيف"اليوم السابع".

وكان محامي أحمد عز طلب من المحكمة، تحويل نجليه من الفنانة زينة من المدرسة البريطانية إلى "فيوتشر".

دفع محامي الفنانة زينة خلال الدعوى، بأحقيتها في الإشراف التعليمي على توأمها من الفنان أحمد عز وهما عز الدين وزين الدين.

وكانت محكمة استئناف القاهرة قضت سابقا، بتأييد حكم أول درجة في قضية إلزام الفنان أحمد عز بتأدية ما يقرب من 700 ألف جنيه مصري لطفليه كمصروفات مدرسية للتوأم.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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