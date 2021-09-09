أبرزها الزبادي.. أطعمة يجب تناولها لتقليل مخاطر النوبات القلبية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

ازدادت نوبات القلب في السنوات الأخيرة بسبب نمط الحياة غير الصحي مع القليل من الاهتمام بكيفية تأثير الأمراض الأخرى على الحالة التي تهدد الحياة.

ويؤدي ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول إلى زيادة خطر الإصابة بنوبة قلبية بشكل كبير، ولكن هل تعلم أن صحة الأمعاء السيئة قد يكون لها تأثير أيضًا؟

تحدث النوبة القلبية عندما يتم منع إمداد القلب بالدم فجأة، وعادةً بسبب جلطة دموية، وتشمل العوامل التي تزيد من خطر إصابة الشخص بهذا ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم وارتفاع ضغط الدم.

هذا هو المكان الذي تلعب فيه القناة الهضمية الصحية دورها، حيث يمكنها مواجهة عدد من الحالات الصحية وبالتالي تقليل خطر الإصابة بنوبة قلبية.. ولكن كيف؟.. هذا ما يستعرضه موقع express.

الجهاز الهضمي البشري البالغ يؤوي ما يقرب من 100 تريليون بكتيريا مع ميكروبيوتا الأمعاء التي تلعب العديد من الأدوار الحاسمة في الحفاظ على الصحة العامة للفرد.

في السنوات الأخيرة، كانت هناك زيادة في الوعي العام بميكروبيوم الأمعاء، ومجموعة البكتيريا والكائنات الدقيقة الأخرى التي تعيش في الجهاز الهضمي، والدور الذي تلعبه في صحة الجهاز الهضمي.

لكن ليست صحة الجهاز الهضمي فقط هي التي سلطت الضوء على ميكروبيوم الأمعاء، تشير الدراسات إلى أنه يمكن أن يساعد أيضًا في خفض مستويات الكوليسترول لدى الشخص مما يقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية.

وجدت الأبحاث صلة بين التوازن الخاطئ لبكتيريا الأمعاء وعدد من الحالات الصحية.

لا يؤثر عدم التوازن في أمعاء الشخص فحسب، بل يمكن أن يؤثر أيضًا على الحالات الصحية الأخرى بما في ذلك التهاب المفاصل والسمنة والاكتئاب وربما صحة القلب.

تم ربط المواد الكيميائية أو العمليات المتعلقة ببكتيريا الأمعاء بزيادة مخاطر الإصابة بفشل القلب وتصلب الشرايين وأحداث القلب والأوعية الدموية الرئيسية مثل النوبات القلبية أو السكتات الدماغية.

في دراسة نشرت في Microbiome ، تم التحقيق في ميكروبيوتا الأمعاء وأمراض القلب والأوعية الدموية.

بدأت الدراسة بمرض الشريان التاجي (CAD) هو أكثر المشاكل الصحية شيوعًا في جميع أنحاء العالم ولا يزال السبب الرئيسي للمرضى والوفيات.

وأضافت: "على مدى العقد الماضي، أصبح من الواضح أن سكان أمعائنا ، ميكروبيوتا الأمعاء ، يلعبون دورًا حيويًا في التمثيل الغذائي البشري ، والمناعة ، وردود الفعل تجاه الأمراض ، بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية، يلعب تجويف القناة الهضمية دورًا بارزًا في التحكم في توازن الكوليسترول في الجسم وهو مسؤول عن المدخول الخارجي عن طريق امتصاص الكوليسترول، بصرف النظر عن التفاعل المعقد للعديد من مصادر الكوليسترول في الجسم، يمكن أن تؤثر العديد من العوامل الأخرى على توازن الكوليسترول وتطور أمراض القلب التاجية بما في ذلك ميكروبيوتا الأمعاء لدينا."

وخلصت الدراسة إلى أن المزيد من التحقيقات في هذه الآليات المعقدة جزء لا يتجزأ من تسليط الضوء على آليات الأمعاء التي تتوسط فيها البكتيريا، والتي بدورها يمكن أن تؤدي إلى وقاية أكثر فاعلية وعالية الدقة تعتمد على الميكروبيوم.

وقال الدكتور رافائيل كيلمان، طبيب الطب التكاملي والوظيفي ومؤسس مركز كيلمان الصحي: "هناك أدلة مهمة على أن ميكروبيوم الأمعاء متورط في صحة الإنسان في جميع الأمراض تقريبًا، أمراض القلب والأوعية الدموية، المرتبطة بارتفاع معدلات الاعتلال والوفيات في جميع أنحاء العالم، ليست استثناءً."

وأضاف الدكتور إيان باروز، زميل أمراض القلب في كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة جورج واشنطن، أن "70 بالمائة من خلايا الجسم الالتهابية موجودة بالفعل في الأنسجة المرتبطة بالأمعاء، لذلك ، فإن بكتيريا الأمعاء لها تأثير على الدور الالتهابي للأمعاء والجسم كله".

وارتبط تناول الأطعمة التي تحتوي على البروبيوتيك بزيادة ضغط الدم مما يؤثر على صحة قلب الشخص.

يمكن أن تساعد بعض أنواع البروبيوتيك أيضًا في تقليل المواد الكيميائية الالتهابية في الجسم، مما قد يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

إحدى الطرق التي يمكن بها إدارة هذا الالتهاب هي من خلال البكتيريا المعوية عن طريق زيادة توازن البكتيريا المفيدة، ويمكننا مراقبة البكتيريا المسببة للأمراض والخمائر والطفيليات.

تساعد Lactobacilli و Bifidobacterium على إنتاج حمض اللاكتيك للحفاظ على توازن البكتيريا الصحية، مما يقلل من إنتاج الجزيئات الالتهابية، ويحسن وظيفة المناعة، ويقلل الكوليسترول ويقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية.

تشمل الأطعمة التي يجب تضمينها في نظامك الغذائي للمساعدة في تحسين صحة الأمعاء، وبالتالي تقليل مخاطر النوبات القلبية، الزبادي والعجين المخمر واللوز وزيت الزيتون.