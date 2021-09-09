إطلالات اليوم: داليا مصطفى تتألق بالأبيض.. وميرهان حسين جريئة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حساباتهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".

لذا يوفر لكم "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة.

هيفاء وهبي:

طلت الفنانة هيفاء وهبي بفستان بقصة الكب، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

مايا دياب:

وظهرت الفنانة مايا دياب ببدلة باللون البينك ونسقت أسفلها توب باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها منسدلا.

سهر الصايغ؛

كما ارتدت الفنانة سهر الصايغ شميز باللون الأصفر، مع بنطلون باللونين الأبيض والأسود، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها الكيرلي منسدلا.

داليا مصطفى:

أيضا تألقت الفنانة داليا مصطفى بفستان كت باللون الأبيض، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

ميرهان حسين:

كما ارتدت الفنانة ميرهان حسين توب باللون الكافيه مع هوت شورت جينيز باللون الغامق، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها الويفي منسدلا.