"CDC" يكشف مفاجأة: يمكن تطعيم المصابين بكورونا ضد الفيروس لـ4 أسباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

جدل كبير أثير مؤخرًا حول شروط تلقي لقاح كورونا، منعا لحدوث مضاعفات، والتأكيد على ضرورة عدم تطعيم الأشخاص حال الإصابة وظهور أعراضها، في حين أن البعض يتعرضون إلى المرض من دون ظهور أي أعراض.

وفي هذا الصدد تزايدت التساؤلات حول تأثير تلقي بعض المصابين بكورونا من دون أعراض للقاح، وهل ما كان ذلك يعرض حياتهم للخطر.

وحسم تقرير نشره مركز السيطرة على الأمراض والوقاية الأمريكي "cdc"، مؤكداً أنه يمكن الحصول على اللقاح حتى في حالة الإصابة بالفيروس، وذلك يرجع إلى الأسباب التالية:

- لم تؤكد الأبحاث حتى الآن على مدة تواجد الأجسام المضادة في الجسم وذلك في حالة الإصابة، فأنت ليس محميا بالأجسام المضادة.

- يساعد اللقاح على حمايتك حتى إذا كنت مصابًا بالفعل بالفيروس التاجي كورونا.

- أشارت الأبحاث الحديثة أن التطعيم يحمي الناس بشكل أفضل وفعال، وذلك عكس ما يحدث للأشخاص الذين أصيبوا بالفعل بالفيروس، أظهرت إحدى الدراسات أن الأشخاص غير الملقحين الذين أصيبوا بالفعل هم أكثر عرضة مرتين من الأشخاص الذين تم تلقيحهم.

- إذا كنت مصابا بكورونا وتم علاجك بالبلازما، فعليك الانتظار 90 يوما قبل الحصول على اللقاح.

- إذا كان لديك تاريخ وراثي من متلازمة الالتهابات المتعددة أي أنك أكثر عرضة للإصابة بالتهاب الشعب الهوائية أو الالتهابات الرئوية وأصيبت بالفعل فعليك تأخير التطعيم حتى تتعافى من المرض ولمدة 90 يومًا بعد تاريخ تشخيص .

وكانت منظمة الصحة العالمية، أوصت بعدم إعطاء اللقاح للأفراد الذين ظهرت عليهم من قبل حالات تّأَق (حساسية شديدة) لدى تناول أي مكون من مكونات اللقاح.

كما شددت على ضرورة عدم تطعيم الأشخاص الذين أثبت إصابتهم الشديدة بكوفيد-19 إلاّ بعد تعافيهم من المرض الحاد واستيفائهم معايير إنهاء العزل، وأيضا أي شخص زادت حرارة جسمه عن 38.5 درجة مئوية أن يؤجل التطعيم حتى يتعافى من الحمى.