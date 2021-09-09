أبرزها الشروع في القتل.. 3 اتهامات تنتظر زوج البلوجر إيفون نبيل: قد يسجن 16 عاما

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بث مباشر لم تتجاوز مدته 10 دقائق، ظهرت خلاله البلوجر الشهيرة إيفون نبيل، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، من داخل شرفة شقتها، خوفًا من أن يسمع أحد من أطفالها صوت بكاءها، وهي تستغيث من بطش زوجها، الذي يمارس عليها أشكالا مختلفة من التعذيب الجسدي والمعنوي.

8 سنوات من المعاناة

كشفت إيفون نبيل، خلال البث المباشر، أنها تعاني من معاملة زوجها السيئة لها منذ 8 أعوام، التي تكون بشكل مستمر أمام أعين أطفالها، موضحة أنه يجبرها على القيام بمهام منزلية شاقة، ويهددها علنيا بالسلاح: «انقذوني أنا وولادي، بقالي 8 سنين بتعذب، وبتهدد بالسلاح، بعمل كل حاجة وبيهددني ويبهدلني، انقذوني منه».

ترك العمل والحبس بالمنزل

الزوجة كانت تعمل كمذيعة قبل سنوات قليلة، حتى أجبرها زوجها على ترك عملها ومهنتها التي تحبها، للاستقرار داخل المنزل: «أنا كنت مذيعة وحبسني في البيت، وقررت أشتغل بلوجر من هنا، وأعمل فيديوهات، لكن برده بيقلل مني، ومن أي دعم بيجيلي، لحد أما قرر ياخد مني اللاب توب ويغير الباسورد، ويحبسني هنا».

تحريات شرطية ومحضر

ذكرت تحريات الجهات الأمنية، أن الزوجة المجني عليها، استغاثت بسبب منع زوجها لها من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، واحتجازها وأطفالها داخل منزل الأسرة بالزيتون، فضلا عن إيذاءه المستمر لها.

وبشكل عاجل، أعلنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تحركها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، في استجابة سريعة منها تجاه الفيديو والاستغاثة، وتم تحرير محضر، وأحيل إلى جهات التحقيق المختصة لبحث ما ورد فيه.

تهم تلاحق الزوج

يقول الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة المنيا، إن زوج البلوجر إيفون نبيل، سيواجه العديد من التهم وعقوباتها المختلفة، حسبما وجهت إليه الزوجة من اتهامات في الفيديو المباشر، المنظور أمام جهات التحقيق.

وفند «السعداوي»، تلك التهم خلال حديثه لـ«هن»، التي تمثلت في الآتي:

1- الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة، بسبب تسجيل الزوج للمكالمات الخاصة بينه وزوجته، وعقوبتها السجن لمدة عام.

2- الشروع في جريمة قتل، وعقوبتها تصل إلى السجن المشدد بين 3 إلى 15 عام، وفقًا لما قام به الزوج من تهديد واضح لزوجته مستخدما السلاح.

3- تعريض أطفال للخطر، وتتمثل عقوبتها في الحبس لمدة 6 أشهر، لاستخدام الزوج للسلاح أمام أعين أطفاله.