فنانة سودانية شهيرة تقضي شهر العسل بـ«أرض اللواء»: زفوها في المطار (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

احتفلت الفنانة السودانية عائشة الجبل، بحفل زفافها داخل فندق الجراند هوليدي فيلا بالخرطوم، وسط أسرتها وأصدقائها وحشد كبير من الجمهور، الذي حرص على حضور مراسم العرس، لتنتقل العروس إلى مصر، تحديدا منطقة البراجيل، لقضاء شهر العسل، التي يقطنها عدد كبير من السودانيين، حيث تتفاجأت بمئات الأشخاص يستقبلونها وعريسها بزفة بلدي في مطار القاهرة.

وظهرت الفنانة السودانية رفقة عدد من جمهورها، الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية معها، أثناء قضائها شهر العسل رفقة زوجها في منطقة البراجيل، وسط حفاوة كبيرة وتهافت المتواجدين في الشارع حولها، قبل أن تنتشر الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

حفل زفاف عائشة الجبل

بدأ الحفل بتواجد العروس إلى جوار عريسها لعقد القران، وظهرت بفستان زفاف أبيض، واضعةً الحناء على يديها، وفضلت ترك شعرها منسدلًا على كتفيها، وبيدها باقة ورود باللونين الأبيض والأحمر، إذ خضعت لجلسة تصوير شاركت عددًا من صورها عبر حسابها الرسمي على «فيسبوك».

وشهد حفل الزفاف، كثير من الفقرات الغنائية والموسيقية من الفلكلور السوداني، وأحياه عدد من نجوم الغناء المعروفين في السودان، وأقيم داخل فندق جراند هوليدي فيلا بالخرطوم.

زفة بلدي في المطار

عقب انتهاء مراسم الزفاف، اتجهت العروس السودانية، إلى مصر لقضاء شهر العسل، وتفاجأت في مطار القاهرة، بزفة بلدي وشعبي من الفلكلور المصري على الطبل، في استقبالها هي وعريسها، بتواجد مئات من متابعيها وجمهورها، للاحتفال بزفافها من جديد، وهي اللحظات التي وثقها مقطع فيديو، إذ ظهرت الفنانة عائشة الجبل التي ارتدت فستان أبيض هادئ، وهي تتمايل وتتراقص مع زوجها على نغمات الطبل والزفة.

شهر العسل في أرض اللواء

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، العديد من الصور، التي ظهرت خلالها العروس السودانية عائشة الجبل، رفقة عدد من محبيها في منطقة البراجيل بأرض اللواء، المعروفة بتمركز كبير للجالية السودانية، حيث تضم عدد من الأسواق والقهاوي والمطاعم السودانية، وكان من بين التعليقات على تلك الصور: «نورتي مصر»، «البراجيل وأرض اللواء نوروا»، «فخر أرض اللواء»، «شرفتينا يا فنانة».

العروس تشارك كواليس الزفاف

شاركت الفنانة السودانية عائشة الجبل، كواليس التحضيرات لزفافها، أثناء وضع مساحيق التجميل والخضوع لجلسة التصوير رفقة عريسها، خلال مقطع فيديو شاركته عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الذي يضم نحو 2 مليون متابع.

وتلقت العروس السودانية، العديد من المباركات وتهاني الزفاف من متابعيها، فكان من بين التعليقات:«جميلة جدًا»، «الله يسعدها ويسعد قلبها»، «فرحها كتير حلو»، «فستانها شيك ولايق عليها»، «نورتي مصر يا عيوشة».