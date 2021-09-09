الامارات | عمرو دياب وشيرين رضا يتجاهلان تهنئة ابنتهما نور بخطوبتها من شاب بريطاني

شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب وشيرين رضا يتجاهلان تهنئة ابنتهما نور بخطوبتها من شاب بريطاني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثار عمرو دياب، وزوجته السابقة شيرين رضا، جدلًا واسعًا خلال الساعات الماضية، بالتزامن مع إعلان ابنتهما «نور» خطبتها من شاب بريطاني ذى أصول إفريقية، كونهما لم يُقدما لها التهنئة حتى الآن، رغم تفاعلهما الكبير في غالبية المناسبات عبر منصات التواصل الاجتماعي.



وبحسب صحيفة " الوطن" فقد تجاهل عمرو دياب تهنئة ابنته نور، وسط انشغاله بإطلاق العلامة التجارية الجديدة الخاصة به، والتي تحمل اسم «34».

امتنعت الفنانة شيرين رضا عن تهنئة ابنتها أيضًا، رغم تفاعلها مع حملة «تزوجني بدون مهر»، مطلع الأسبوع الجاري، حيث كتبت عبر حسابها الشخصي على موقع التدوينات تويتر، قائلة: «إيه الهبل ده!! تبذير بدون أي معني غير الفشخرة الكدابة».

جاء ذلك، في ظل اهتمام نور عمرو دياب بإعادة نشر التهاني المُقدمة لها من قِبل أصدقائها ومتابعيها، عبر خاصية الـ«ستوري»، وتقديم رسالة شكر لهم.

ونورعمرو دياب أعلنت خبر خطبتها مؤخرًا من خلال منشورات عبر صفحتها الخاصة على موقع «انستجرام»، وكشفت أيضا عن خاتم الخطوبة الخاص بها كما وعدت جمهورها بأنها ستشاركهم فى اختيار فستان الخطوبة الخاص بها.

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