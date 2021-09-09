شاهد.. أكثر الفساتين المثيرة للجدل في مهرجان البندقية السينمائي 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

تألقت نجمات الفن العالميات بإطلالات مميزة وأنيقة، أبرزت جمالهن ورشاقتهن وذلك خلال مشاركتهن في مهرجان البندقية السينمائي بنسخته الـ78.

وكعادة أي مهرجان، تخرج بعض الإطلالات التي تثير الجدل على السجادة الحمراء، وجاء في مهرجان البندقية كما في الألبوم المرفق بالأعلى والسطور التالية:

-Leonie Hanne :

طلت مدونة الموضة الإلمانية Leonie Hanne بفستان كت باللون الأصفر، يتميز بالضخامة والكثير من الكشاكش، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

- إيمان العجلان:

ارتدت المصممة السعودية إيمان العجلان فستانا باللون الأسود بقصة الكب، مزينا بالورود، واعتمدت مكياجا ترابيا، واختارت تصفيفة ذيل الحصان.

- Kristen Stewart :

ظهرت الممثلة الأمريكية Kristen Stewart، ببجامة كت باللون المينت جرين، ونسقت معها بنطلون بنفس اللون، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

- زيندايا:

كما تألقت النجمة زيندايا بفستان باللون الأبيض، وتميز الفستان بوجود فتحة ساق جريئة، ونسقت معه بليزر وحذاء باللون الأسود، واعتمدت مكياجا تربيا، واختارت تسريحة الشعر الكيرلي.

- Cynthia Erivo:

وارتدت الممثلة البريطانية Cynthia Erivo فستان كت باللونين الأصفر والموف، مزينا بكميات كبيرة من الريش.