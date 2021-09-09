«الزوج الجدع رزق».. «مصطفى» 6 سنوات في خدمة زوجته القعيدة: نفسي أشوفها بتمشي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أصبح بالنسبة لزوجته هو السند والعكاز تستند عليه في رحلتها مع الآلام، بعدما كانت ضحية للأخطاء الطبية، ليظل يرعاها ويخدمها طوال مدة مرضها منذ 6 سنوات، عشرون عامًا رحلة زواجهما تحملا سويا المتاعب والصعوبات حتى أتى اليوم الذي حاول فيه مصطفى صلاح محمود، 42 عامًا، رد الجميل ومساندة زوجته في رحلة مرضها الذي أنهك جسدها وأفقدها القدرة على الحركة.

رحلة شاقة بدأت منذ 2013، بعد اكتشاف إصابتها بمرض التصلب المتعدد، لينتقل الزوج على الأطباء في محاولة منه التخفيف عن زوجته آلامها التي عجز الأطباء على تشخيصها: «لحد 2017 مراتي بتاخد أدوية غلط ملهاش علاقة بمرضها» حسب حديث الزوج لـ «هُن».

6 سنوات هي مدة الرحلة التي قضتها رشا إبراهيم، 38 عامًا، في أوجاع جسدها لتنتهي بفقدان القدرة على الحركة: «5 أيام زوجتي دخلت المستشفى خرجت فاقدة القدرة على الحركة بعد ارتفاع حرارة جسمها بشكل مفاجىء».

مصطفى يساند زوجته في رحلة مرضها: سندي ونصيبي من الدنيا

لم يكل الزوج الذي يقطن محافظة القليوبية من تحمل المسؤولية كاملة بعد مرض زوجته، فتحول إلى الأب والأم في نفس ذات الوقت، ليقم بكافة الأعمال المنزلية ومساندة بناته في تعليمهم: «زوجتي كانت هي اللي بتعمل كل حاجة وجه الوقت نرد لها جزء من اللي عملته معانا، هي سندي ونصيبي من الدنيا بعمل اللي في وسعي علشان ربنا يكرمني فيها».

بعد مرور عدة سنوات، تمكن الأطباء من تشخيص حالتها واحتياجها إلى علاج طبي مكثف على النخاع الشوكي تصل تكلفته إلى 30 ألف جنيه شهريا وتتراوح مدة العلاج من ستة أشهر لسنة حسب تشخيص الأطباء للحالة، لم يتمنى الزوج الأربعيني الذي يعمل عاملا في أحد المطاعم سوى التخفيف عن زوجته التي أنهكها المرض: «نفسي صوتي يوصل وتتعالج وأشوفها بتمشي تاني مش عايز من الدنيا أكتر من كده».