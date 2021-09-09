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الامارات | خاروف ب 200 ألف دولار في الكويت (فيديو)

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متابعة- الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن خاروف ب 200 ألف دولار في الكويت (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -  بيع في الكويت خاروف بمبلغ 60 ألف دينار كويتي (200 ألف دولار)، وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لبيع الخروف الأبيض كبير الحجم خلال عملية البيع وبجانبه شخص يصرخ «60 ألف دينار». ولم يعرف سبب بيع الخروف بهذا المبلغ الكبير أو من اشتراه.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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