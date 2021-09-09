الامارات | خاروف ب 200 ألف دولار في الكويت (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن خاروف ب 200 ألف دولار في الكويت (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بيع في الكويت خاروف بمبلغ 60 ألف دينار كويتي (200 ألف دولار)، وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لبيع الخروف الأبيض كبير الحجم خلال عملية البيع وبجانبه شخص يصرخ «60 ألف دينار». ولم يعرف سبب بيع الخروف بهذا المبلغ الكبير أو من اشتراه. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App