عروسة حامل وأب بياكل أكل عياله.. أغرب قضايا الطلاق أمام محاكم الأسرة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تتعدد قضايا الطلاق والخلع داخل محاكم الأسرة، فلم تعد قاصرة على العنف الأسري، بل ظهرت أسبابا أخرى تلعب دورا رئيسيا في اللجوء إلى إقامة دعاوى قضائية، لطلب إنهاء العلاقة الزوجية، سواء عقب الزفاف بأيام قليلة، أو بعد مرور عقودا طويلة من الزمن.

خيانة بعد 40 سنة زواج

لم يصن زواج دام أكثر من 40 عامًا، حتى أجبر زوجته ورفيقته دربه على رفع دعوى قضائية للانفصال عن الرجل التي عاشت معه مختلف مراحل حياته، حتى تجاوز عمره 62 عاما، بعد خيانته لها، ثم زواجه من أخرى.

واكتشفت الزوجة الستينية، خيانة زوجها مع فتاة تصغره بأكثر من 20 عاما، من خلال مكالمة، استمعت لها في وقت متأخر، وعلى الفور رفضت الاستمرار معه، وقررت إقامة دعوى طلاق في محكمة أسرة 6 أكتوبر، رقم 6798 عام 2020، للانفصال عن زوجها، بعد إصراره على أن تعيش معه رغمًا عنها.

حامل في السادس بعد 10 أيام زواج

واحدة من القصص الغريبة، المطروحة أمام محاكم الأسرة، رفعها الزوج «خالد.ع» ضحية خدعة زوجته بعد أيام من زفافهما، إذ اكتشف الرجل أن عروسته حامل من رجل آخر.

القصة بدأت في ليلة الدخلة، حينما لاحظ الزوج توتر عروسته، لكنه تعامل مع الموقف حينها، على أنه نوع من الخجل، حتى تفاجأ بأن زوجته ليست بكرا، ليقرر الحديث مع والديها، الذين أنكرا علمهما بشيء، بل اتهماه بأنه يحاول تشويه سمعتها.

10 أيام فقط مرت على زاوج خالد، قبل أن يكتشف أن زوجته حامل في الشهر السادس، ليقرر إقامة دعوى نشوز رقم 661 لسنة 2020، في محكمة أسرة أكتوبر.

بياكل أكل عياله

تفاجأت «هبة»، بشخصية زوجها بعد إنجاب طفلهما الأول، حتى وصل عمره إلى 6 أشهر، إذ اكتشفت أنه شديد البخل، بل وأجبرها على العمل، للإنفاق عليه وعلى طفلها، ولم يكتف بل غلبت عليه الأنانية الشديدة، فلم يكن يهمه إلا نفسه في المقام الأول، بغض النظر عن احتياجات أطفاله.

حاولت «هبة»، التعايش مع بخل زوجها، على أمل أن ينصلح حاله مع الوقت، لكن مشاعر الأبوة لم تخفف حدة الأنانية لديه، فلم يفكر سوى في نفسه فقط بغض النظر عن احتياجات أطفاله، إذ اعتاد الرجل على اغتصاب حق أولاده في الطعام، لتقرر الزوجة إقامة دعوى طلاق في محكمة أسرة إمبابة برقم 7687 لعام 2020.