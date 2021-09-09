«بتتخانقوا ليه؟».. اعرف الرد المثالي على سؤال طفلك وقت الخلافات الزوجية

القاهرة - سمر حسين - ماما

خلال الحياة اليومية وضغوطاتها، تنشب الخلافات الأسرية بين معظم الأزواج، وتكون أحداثها بصورة كبيرة أمام أعين أطفالهم، ما يثير فضول الصغار لمحاولة التعرف على سبب المشكلات بين الأبوين، إذ يلاحقونهما بسؤال: «أنتوا متخانقين ليه؟»، وهو ما يقابله بعض الآباء بحالة من التوتر، وعدم التمكن من الرد بطريقة سليمة، حتى لا تتفاقم الأزمات أمام أعينهم.

طريقة التعامل مع الطفل وقت الخلافات الزوجية

كشفت الدكتورة شيرين عامر، استشاري طب الأسرة، والمتخصصة في التقييم النمطي والسلوكي للشخصية، خلال استضافتها في إحدى حلقات برنامج «جروب الماميز»، المعروض على منصة الفيديوهات يوتيوب، مجموعة من النصائح والخطوات التي يجب اتباعها من قبل الزوجين، عند الرد على محاولات استكشاف أطفالهم، لسبب نشوب الخلافات الزوجية.

1- الاعتذار للطفل عما بدر من تصرفات غير صحيحة أمام عينيه، سواء الصوت العالي أو المناقشة حادة وغيرها.

2- تأكيد الأبوين له، أنهما ارتكبا خطأ، وسوف يقدما الاعتذار لبعضهما.

3- تقديم الاعتذار لبعضهما أمام عين الطفل.

4- الاعتذار له قبل النوم عن نشوب ذلك الخلاف.

5 نصائح لمساعدة طفلك على التميز

على جانب آخر، تحرص العديد من الأمهات، على مساعدة أطفالهن للتخصص في أي مجال أو موهبة منذ سنوات عمرهم الأولى، لذلك قدمت سلوى نور الدين، فنانة تشكيلية، مجموعة من النصائح المهمة للأمهات، للقيام بالأمر بصورة سليمة.

- البحث عن أكثر مجال يتميز فيه الطفل.

- عدم المقارنة بين الطفل وذويه من مرحلته العمرية.

- مساعدته للبدء في مجالات مختلفة، حتى يتم اختيار الأمثل له منها.

- تشجيعه الدائم، وإشعاره بقيمة مجاله المتخصص به، «أحسسه بقيمة اللي بيعمله».

- منحه شعور الثقة بالنفس دائمًا، لأنها نصف النجاح.