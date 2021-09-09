أهم نصائح للعريس لاختيار بدلة أنيقة ليوم الزفاف

محمد اسماعيل - القاهرة - دائما ما تنشغل العروس في يوم زفافها بشكل ولون الفستان التي ترتديه وشكل قصة شعرها، بالإضافة إلي درجات لون المكياج التي تستخدمه لتكون في أفضل شكل مناسب لها، إلا أن العريس يلقي اهتماما أقل بما سوف يرتديه يوم حفل الزفاف.

ويواجه مشكلة حول اختياره شكل ولون بدلة الفرح الذي يتماشي مع استايل فستان العروسة وكذلك الحذاء، وما إذا كان سيرتدي ببيون او رابط عنق، ووفقا لهذه المشكلة التي يواجها العريس في حفل زفافه في عملية الاختيار وفي هذا الصدد وجه مصمم الأزياء مهاب علاء نصائح للعريس يجب اتباعها في اختياره للبدلة يوم الزفاف.

- بدلة العريس يجب أن تنسجم مع ثوب زفاف العروسة في التصميم واللون، ويجب أن تنطبق درجة القميص الأبيض مع درجة لون فستان الزفاف، فإذا افترضنا أن الفستان كان أبيض ناصعا، لا بد أن يكون قميص العريس من اللون نفسه ونفس الموضوع ينطبق على اللون الكريمي والبيج

- يجب أن تخفي البدلة العيوب في جسم العريس، لذلك من الضروري أن يحرص عند انتقاء تصميم البدلة علي اختيار القصات التي تظهر جسمه أنحف وأكثر رشاقة وتظهر طول قامته.

- من المهم أن ينسجم تصميم البدلة مع الطابع العام لحفل الزفاف، فمن الأفضل اختيار الأنسب للحفل إذا كان بسيطا او ضخما أو الحفل الذي سيقام في صالة خارجية أو داخلية، أو إذا كان على البحر أو في أحد الفنادق، حيث يختلف ستايل البدلة مع اختلاف طبيعة الحفل المقام للعروسين.

- يجب شراء بدلة العريس قبل شهرين، بالاتفاق مع ذوق العروسة حتى لا تتفاجأ يوم الزفاف بشكل مختلف لا يعجبها، مع التأكد من مقياس البدلة قبل الزفاف بعشرة ايام على الأقل، حتى تكون الفرصة مناسبة لتوسعيها او تضيقها كيفيما يشاء.

- ينصح العريس ذي البشرة السمراء بارتداء اللون الأسود أو الرمادي الداكن أو الكحلي، ويفضل الابتعاد عن اللون البني، أما بالنسبة لأصحاب البشرة البيضاء من الافضل ارتداء بدلة سوداء والابتعاد عن الذيتي والأخضر والبني.

- إذا قرر العريس ارتداء وشاح الخصر، لا بد أن يكون نحيف الجسم او متناقس القوام، ويفضل الابتعاد عن أصحاب الجسم الزائد، ولا بد أن يتناسب مع حجم خصر العريس ومن نفس نوعية قماش البنطلون.