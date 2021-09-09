مشروبات طبيعية لزيادة الأنوثة.. السر في الزعتر والكمون (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - صحة

تسعى كثير من الفتيات إلى الحصول على وزن مثالي ورشيق، حيث تقف أمام المرآة طوال الوقت، تتابع بانتظام تغير شكلها ووزنها بين الزيادة والنقصان، مع مراقبة البشرة ونضارتها، بالإضافة إلى البحث عن طرق ووصفات طبيعية تزيد من أنوثتها.

مراقبة هرمون الأنوثة

قالت إيمان جمال مدربة الصحة العامة، خلال استضافتها في برنامج «هي وبس» تقديم الإعلامية رضوى الشربيني، إن «الإستروجين، هو الهرمون المسؤول عن أنوثة المرأة، ويتم إنتاجه من المبايض بكمية كبيرة جدا، ومن الغدة الكظرية بكمية قليلة جدا، وهو المسؤول عن كل ما يخص المرأة، من خامة الصوت وملمس الجلد وتغيرات شكلها».

وأضافت إيمان: «زيادة هرمون الإستروجين أو نقصانه يسبب مشكلات كبيرة، فيجب المحافظة على مستوياته بشكل منتظم في الجسم، ومراقبة الاختلال في الجسد، والتغيرات التي تطرأ عليه، من اكتئاب وضغط، والمشكلات المختلفة في تكوين الجسم، وهبات الحرارة، خاصة مع انقطاع الدورة الشهرية».

وصفات لزيادة هرمون الإستروجين

عن أكثر الوصفات التي يمكنها تعزيز هرمون الاستروجين في الجسم، أوضحت مدربة الصحة العامة: «هناك الكثير من المكونات والوصفات الطبيعية الموجودة حولنا، تعزز من هرمون الإستروجين، كالينسون الذي يحتوي على مادة الاسترودول، لو شربنا 3 مرات في اليوم، مع عدم غليه، تعمل على تقليل هبات الحرارة والمشاكل المصاحبة لانقطاع الدورة الشهرية عند السيدات، وفيما يخص الفتيات فهو يعمل على حفظ توازن الإستروجين في الجسم».

واشارت إلى أن الشمر يحتوى على مادة شبيهة بالإستروجين، تعمل على الحد من مشكلات العظام، التي تعاني منها السيدات مع التقدم في العمر، نظرا لاحتوائه أيضا على مضادات أكسدة، إذ نصحت بضرورة تناوله مرة في اليوم، لرفع نسبة هرمون الاستروجين في الجسم.

وصفة طبيعية لتعزيز الإستروجين

بذور الكتان.

بذور السمسم.

بذور الشيا.

كينوا.

ملح الهيمالايا.

زعتر بري.

كمون.

ماء مغلي.

طريقة التحضير

- يتم خلط جميع المكونات مع كمية قليلة من المياه، ويتم تغطيتها ثم تفرد في صينية، ويتم تقطيعها لتكون جاهزة للتناول.

نصائح للفتيات في العشرينات

للمحافظة على هرمون الإستروجين خلال مرحلة العشرينات، قالت إيمان جمال: «يجب ألا تقوم بممارسة ولعب الرياضات العنيفة، وممارسة المشي، وشرب المياه للحفاظ على نضارة البشرة، وتناول الخضراوات والفاكهة والمكسرات، لأنها تعطي إحساس بالشبع لفترات طويلة».