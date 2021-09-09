طريقة عمل الكنافة زي المحلات في المنزل.. بكل النكهات والأشكال

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعتبر الكنافة من أكثر الحلويات المفضلة لدى الكثيرين، نظرًا لمذاقها الطيب والشهي، ويفضلها الأطفال بصفة خاصة، كونها تتنوع نكهاتها وطرق عملها، مثل: الكنافة بالفستق والمانجو والبسبوسة والجبنة، وغيرها من النكهات التي تجعل الأمهات تتفنن في طريقة عملها لأطفالها.

وإليك طريقة عمل الكنافة في المنزل، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.

مقادير عمل الكنافة النابلسية

كيلو كنافة.

سمنة.

ألوان طعام برتقالي.

نصف كيلو جبنة عكاوي.

جبنة موتزاريلا.

شربات.

قشطة.

فستق.

طريقة عمل الكنافة النابلسية

- ذوبي السمنة، ثم ضيفي لها اللون وقلبيها جيدا، ثم ضعيها على الكنافة، واخلطيها جيدا.

- ادهني الصنية بالسمنة، ثم ضيفي طبقة من الكنافة، ثم احشيها بالجبنة العكاوي والموتزاريلا، ثم ضعي طبقة أخرى من الكنافة.

- ادخليها الفرن حتى تنضج، ثم اسقيها بالشربات السميك، وزينيها بالقشطة والفستق.

طريقة عمل الكنافة بالمانجو

مقادير الكنافة بالمانجو

كنافة.

مانجو.

سكر.

سمنة.

مكسرات.

شربات.

كريم شانتيه.

طريقة تحضير الكنافة بالمانجو

- افركي الكنافة مع السمن والسكر، ومن ثم ضعيها داخل صينية واسعة وادخليها فرن ساخن حتى تحمر.

- اخلطيها بالمكسرات والشربات بعد أن تخرجيها من الفرن.

- ذوبي بودرة الكريم في ماء مثلج حتى يصبح كريمة هشة باستخدام مضرب كهربائي.

- قشري المانجو، ثم قطعيها وضعيها في طبق التقديم، ثم ضعي طبقة من الكنافة وعليها طبقة كريمة، وكرري العمل وزينيها بالكريمة وقطع المانجو.

مقادير الكنافة بالبسبوسة

كوب سميد.

علبة قشدة.

علبة قشدة أخرى حجم كبير.

كوب كنافة مفتتة ومحمصة في الزبد.

1/2 كوب جوز هند.

2 بيضة.

1/2 كوب سكر.

1/2 كوب زيت.

2 ملعقة كبيرة كريم كراميل.

ملعقة كبيرة بايكينج بودر.

2 ملعقة حليب بودر.

طريقة تحضير الكنافة بالبسبوسة

- توضع في الخلاط مقادير البسبوسة: 2 بيضة، الكريم كراميل، نصف كوب الزيت، نصف كوب السكر، علبة القشدة، الحليب البودرة ونصف كوب جوز الهند.

- تخلط المكونات جيدا.

- يخلط البكينج بودر مع السميد، وتوضع باقي الخلطة فوقها وتدخل الفرن.

- توزع علبة القطة الكبيرة عليها، ثم ترش الكنافة على القشدة.

- تسقى بالشربات، وتقدم ساخنة.

- يمكن تزيينها بالفستق والمكسرات.