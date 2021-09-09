الجواكت المبطنة تتربع على عرش الموضة النسائية

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ) –

تتربع الجواكت المبطنة على عرش الموضة النسائية في خريف وشتاء 2021/2022 لتمنح المرأة إحساسا بالدفء من ناحية ومظهرا لافتا للأنظار من ناحية أخرى.

وأوضح معهد الموضة الألماني أن الجواكت المبطنة تأتي غالبا بأكمام قصيرة لتتناسب مع إطلالة الطبقات (Layering) الرائجة بقوة هذا الموسم؛ حيث يتم تنسيق الجواكت المبطنة مع فساتين تزدان بنقوش الزهور أو قطع من التريكو.

وعلى صعيد الألوان، تكتسي الجواكت المبطنة هذا الموسم بألوان طبيعية في الغالب، بينما تتألق بعض الموديلات بألوان مشرقة ومبهجة كالأصفر.

وأشار خبراء المعهد إلى أنه يتم تنسيق الجاكت المبطن مع بوت ضخم للحصول على إطلالة جريئة تنطق بالفخامة والجاذبية.