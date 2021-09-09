هذه الأعراض تنذر بسرطان البروستاتا

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ) –

قال الدكتور أولاف رايشيلت إن سرطان البروستاتا يهاجم الرجال المسنين بصفة خاصة، مشيرا إلى أنه في المرحلة الأولى من المرض لا تكون هناك أية علامات تحذيرية دالة عليه.

وأضاف أخصائي المسالك البولية الألماني أنه في المرحلة المتقدمة من المرض تظهر بعض الأعراض، التي تشير إلى الإصابة به، ألا وهي: صعوبات أثناء التبول وآلام بالعظام بالجزء السفلي من الظهر وعلى الجانب.

وشدد رايشيلت على ضرورة استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض، موضحا أنه يمكن التحقق من الإصابة بسرطان البروستاتا من خلال بعض الفحوصات مثل الفحص التحسسي وفحص قيمة المستضد البروستاتي النوعي (PSA) والتصوير بالرنين المغناطيسي والخزعة (أخذ عينة من الخلايا).

وأكد رايشيلت أن التشخيص المبكر يرفع فرص الشفاء، مشيرا إلى أن العلاج يشمل العلاج الهرموني والعلاج المناعي والعلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي، وفي الحالات الشديدة يتم اللجوء إلى الجراحة.

ويمكن الوقاية من سرطان البروستاتا من خلال اتباع أسلوب حياة صحي يقوم على التغذية الصحية والمواظبة على ممارسة الرياضة والإقلاع عن التدخين والخمر، مع العمل على إنقاص الوزن في حال المعاناة من السِمنة.