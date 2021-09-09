القاهرة - سمر حسين - تحتار كل ربة منزل في الطريقة المناسبة التي تساعدها في حفظ الخضار بطريقة سليمة وصحية في الثلاجة، لذلك نقدم لكِ أفضل طريقة لحفظ الخضار في الثلاجة كما جاءت على سي بي سي سفرة.

افضل طريقة لحفظ الخضار في الثلاجة

وضع اسفنجة في درج الثلاجة مع الخضروات

تعمل الاسفنجة في الحفاظ على الخضروات في درج الثلاجة حيث تعمل على حفظ الخضروات وتبقيها طازجة ومقرمشة لأطول فترة، لأن الاسفنجة تعمل على امتصاص الرطوبة المتواجدة في الدرج التي قد تتسبب في تلف الخضروات، كما تعمل على امتصاص الروائح المتداخلة في الثلاجة.

وضع ملعقة وفوطة عند حفظ الخضروات في عبوات وأكياس حفظ الطعام

حيث تمتص الملعقة والفوطة قطرات المياه والرطوبة المكونة داخل الكيس والعبوة وهو ما يقلل من حدوث التعفن والتحلل للخضروات حتى تبقى طازجة لأطول فترة.

طرق حفظ الخضروات مثل البنجر

فرم البنجر في الكبة.

تقسيم البنجر في 2 برطمان.

اضافة عسل النحل إلى برطمان البنجر ويقلب ويستخدم في الأكلات الحلوة.

يضاف زيت إلى برطمان البنجر الآخر ويقلب ويستخدم في الأكلات الحادقة.

توضع البرطمنات في الثلاجة وتكون صالحة للاستخدام لمدة 10 أيام.