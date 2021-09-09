روتين العناية بالبشرة في 6 خطوات.. أبرزها إزالة المكياج

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تحتاج كل فتاة إلى روتين للعناية بالبشرة يساعدها على الظهور بمظهر اكثر اشراقا وجاذبية، ومن خطوات العناية بالبشرة في المنزل كما ذكرها موقع Style craze.

روتين العناية بالبشرة في المنزل

إزالة المكياج

من الخطوات البسيطة التي تساعد على العناية بالبشرة في المنزل ازالة المكياج بمزيل المكياج قبل النوم وعدم الاعتماد على منظف البشرة في إزالته، لأنه لايعمل على ازالة المكياج كليا.

تنظيف الوجه

يجب الحرص على غسل الوجه مرتين يوميا الاولى صباحا والثانية قبل النوم باستخدام الماء دافىء لإزالة الأوساخ من على البشرة وتدليك الوجه باستخدام غسول الوجه بحركات دائرية، ويفضل تجنب الماء الساخن.

وضع التونر

يفضل وضع التونر على البشرة بعد تنظيفها وتجفيفها باستخدام قطعة من القطن والحرص على تجنب منطقة العين، وتركه ليجف وحده وعدم غسله، ويجب الحرص على استخدام التونر الخالي من الكحول.

استخدام المرطب

ينصح باستخدام المرطب لتدليك الوجه والرقبة بحركات دائرية، ويمكن استخدام كريمات العيون على منطقة العينين إذا كانت العيون مصابة بالانتفاخ أو الهالات السوداء أو التجاعيد.

تقشير البشرة

يجب الحرص على تقشير البشرة مرة أو مرتين أسبوعيا بالغسول المقشر أو بالقفاز المخصص للتقشير أو بالإسفنجة مع الحرص على عدم الفرك بقوة.

واقي الشمس

يسبب التعرض اليومي لأشعة الشمس الشيخوخة واصابة البشرة بالتصبغات لذلك يجب الحرص على وضع واقي الشمس قبل الخروج من المنزل ب15 دقيقة وذلك بعد وضع المرطب وقبل وضع المكياج.