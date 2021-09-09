لعشاق السفر.. موسكو مدينة الجمال والتاريخ

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ) –

تحظى موسكو بمكانة كبيرة على خريطة السياحة العالمية لما تتمتع به من عوامل جذب عديدة؛ حيث تجمع العاصمة الروسية ما بين الجمال والثقافة والتاريخ وفنون الطهو المتنوعة.

ولطالما كانت موسكو الرائدة في ساحة الطهو في روسيا، ومن المؤكد أن وصول دليل ميشلان إلى المدينة في أكتوبر 2021 سيساهم في تعزيز مؤهلات المطاعم في المدينة. وكون أن روسيا تمتلك مساحة واسعة، يعني أنها تمتلك أيضا تشكيلة متنوعة من المكونات المميزة، وعندما توضع هذه المكونات في أيدي طهاة موسكو الموهوبين، فإنها تنتج أطباقا شهية لا مثيل لها.

مباني تاريخية

وللمسافرين المهتمين بالثقافة، لابد من زيارة المباني التاريخية في المدينة بمعمارها المبهر، مثل كاتدرائية القديس باسيل وغيرها من الكنائس، ومن السهل جدا قضاء عدة ساعات في التجول حول ساحة الكرملين أو في دير نوفوسباسكي أو مزرعة كروتستكي للتعرف على تاريخ المدينة العريق.

ويجب على المتسوقين التوجه إلى مركز GUM في الساحة الحمراء، ليس فقط للمتاجر الموجودة بداخله، ولكن أيضا بسبب هندسته المعمارية الجميلة. كما سيجد أولئك، الذين لديهم شعور بالمغامرة، الكثير في موسكو والمناطق المحيطة بها.

عشاق الفضاء

وعلى عشاق الفضاء التوجه إلى vezdny Gorodok (Star Town)، موطن مركز قاقارين لتدريب رواد الفضاء؛ حيث سيشاهد الزوار نموذجا لمحطة الفضاء مير وسفن SOYUZ الفضائية، والشجعان حقا يجب عليهم تجربة رحلة انعدام الجاذبية. كما أن مركز الملاحة الفضائية والطيران في جناح كوزموس في VDNH لابد من زيارته.

ولمشاهدة المعالم البارزة من زاوية أخرى، توفر جولات الهليكوبتر حول المدينة فرصة للاستمتاع بمشاهد خلابة عبر التحليق فوق المدينة، وتعد الجولة تجربة استثنائية سواءً في الليل أو النهار.

مناطق خضراء

وتوفر المناطق الخضراء في موسكو فرصا رائعة للمشي لمسافات طويلة في الغابة أو المشي على طول المسارات البيئية. التقط بعض الوجبات الخفيفة من نقاط مختلفة في أسواق موسكو (على سبيل المثال سوق الطعام DEPO أو السوق المركزي) واستمتع بنزهة مع أحبابك. ولمزيد من الإثارة في الهواء الطلق، قم بعبور نهر موسكو عن طريق الزيبلاين أو تنقل بين منعطفاته بالقارب في جولة متوفرة على مدار العام.

وتشتهر موسكو بفنادقها الاستثنائية وكرم الضيافة فيها؛ لذا سواءً كنت تزور المدينة للترفيه أو بهدف زيارة معرض أو مؤتمر، فمن المؤكد أنك ستجد ما يعجبك فيها.