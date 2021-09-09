خطة تمارين رياضية للحوامل.. مدرب لياقة بدنية ينصحهن بحمل الحديد: «مش مؤذي وبيحسن الصحة» «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - صحة

ممارسة التمارين الرياضية، لم تعد من الرفاهيات في الوقت الحالي، بل باتت ضرورة يومية، خاصة للسيدات، من أجل بناء أجسامهن، والتمتع بالقوام الرشيق، قبل أن يمر بهن العمر، ويصبحن في حاجة لعمليات التجميل، وجراحات الشد والنحت، وغيرها من الأمور التي تحاول معها العودة إلى قوام الشباب المثالي.

وتهمل العديد من السيدات، خلال أوقات الحمل تحديدًا، ممارسة الرياضة، خوفًا من أن تؤثر حصص التمارين على الجنين وصحته، إذ تعتقد بعضهن أن الإقدام على تلك الخطوة، يمثل خطورة عليه.

فوائد الرياضة للمرأة الحامل

يقول أيمن السركي، مدرب اللياقة البدنية، إن الرياضة للسيدات خلال فترة الحمل، للحفاظ على جسدها وعضلاتها: « الرياضة مش موضة 3 أو 4 أيام في الأسبوع، مش مؤذية بتحسن من الصحة خاصة للحوامل، اللي لازم يتمرنوا كويس» .

خطة تمارين رياضية للحوامل

عن الطريقة الأنسب لممارسة الطريقة الرياضية للسيدات الحوامل، يؤكد «السركي» خلال حديثه لـ «هن»: «لازم أول 3 شهور تتمرن تحت إشراف الدكتور عشان تقوي عضلات الرجلين، وتحت الحوض، وكمان بعد الحمل استشفاء والتدريب، عشان عضلات البطن ترجع لحالتها الطبيعية من تاني»

التمارين المثالية للحوامل

يشير مدرب اللياقة البدنية، إلى أن هناك تمارين رياضية تناسب السيدات خلال فترات الحمل، أبرزها تمارين الكارديو والهواء: «لازم 4 مرات في الأسبوع، لأنه بيحرق كميات كبيرة من الدهون، مع تمارين القوة، مثل لعب الحديد وحمل الأوزان أمثال الاسكوات، وتمارين للظهر والكتف، لكل عضلة تمرينين مع الكارديو ده هيكون مثالي جدا لأنه مش مؤذي وبيحسن الصحة».