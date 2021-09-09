حطيله خطة.. قواعد استقبال الأمهات للعام الدراسي الجديد 

القاهرة - سمر حسين - ماما

مع الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد، يبدأ أولياء الأمور بشراء مستلزمات الدراسة، ويونيفورك الحضور، والكتب المدرسية حتى يبدأ الطلاب بالتأهل للعام الجديد.

وتهمل العديد من الأمهات ضرورة تأهيل الأبناء للدراسة، بل وأسس التعامل معهما بحرفة، للتأهيل قبل دخول الفصول، والتعامل مع المعلمين وللدراسة مُجددًا.

قواعد استقبال الأمهات للعام الدراسي الجديد

وفي هذا الصدد، قدمت الدكتورة، دعاء بيرو خبيرة الايتكيت والعلاقات الإنسانية، لـ «هُن» عدة قواعد استقبال الأمهات للعام الدراسي الجديد، جاءت على النحو التالي.

- احرصي مع طفلك على تحديد مكان للمذاكرةيرتاح له نفسيًا، وذلك قبل بداية الدراسة .

- اهتمي باختيار المكان الذي يتناسب له الضوء والهدوء والنظام والنظافة.

- احرصي على استقرار الأسرة وعدم التنقل والسفر قبل بداية الدراسة بأسبوع حتى يرتاح الأبناء بدنيا وذهنيا ويكونوا أكثر استعدادا لاستقبال الدراسة.

- قبل بداية الدراسة بعدة أيام ينبغى أن تسأل الأم أولادها عن نوعية الطعام المفضل لهم تناوله خلال اليوم الدراسي.

- احرصي على مشاركة طفلك لك في كل خطوات ما قبل الدراسة حتى فى شراء اليونيفورم الخاص بهم

- تجنبي التذمر والتأفف أمام الأبناء من المدرسة والبعد عن التلفظ بألفاظ تؤدى الى تكوين صورة سلبية عن المدرسة وترديد بعض الكلمات التى قد تؤثر على أهمية المدرسة فى نظر الطالب.

- احرصي على أن يأخذ طفلك الحق الكامل في النوم.

- على الأمهات نقل أهمية دور المعلم واحترامه للأبناء.

- من المهم أن تقوم الأمهات بمشاركة الطفل معها فى عملية شراء مستلزمات الدراسة لأن هذا يشكل دورا كبيرا في تشجيعه على الذهاب للمدرسة خاصة تلك الاغراض الملونة والحقائب المزينة بالشخصيات الكرتونية المفضلة إضافة الى بعض كتب الرسم والقصص الملونة التى تجعله يتطلع إلى العام الدراسي الجديد.

- على الأمهات أن تقوم بنصح وإرشاد أولادهم عند دخول أول يوم مدرسة بإنه يجب أن يلقي السلام على كل زملائه ويبتسم فى وجههم ويتعامل بذوق ولطف معهم

- وضع خطة مميزة لليوم الدراسي، لابد أن يكون بها جزء من الترفيه وممارسة الهوايات والأنشطة التى يميل لممارستها الطفل.