بـ4 فساتين أنيقة.. شاهد إطلالات ياسمين صبري في مهرجان البندقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

تألقت الفنانة ياسمين صبري، بإطلالات مميزة وأنيقة أبرزت جمالها ورشاقتها، وذلك خلال مشاركتها في مهرجان البندقية السينمائي بنسخته الـ78.

وفيما يلى، نستعرض لكم أبرز إطلالاتها خلال مهرجان البندقية:

- فستان باللون الفوشيا:

طلت بفستان طويل باللون الفوشيا، كت، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدل على كتفيها.

وارتدت مجوهرات ماسية مكونة من كوليه، وخاتم، وأسورة.

- فستان تايجر:

كما ظهرت بفستان طويل بنقشة التايجر، تميزت قصته بحزام صغير من عند الخصر، ما أبرز جمالها ورشاقتها، ونسقت معه شنطة باللون الجملي، وشبشب باللون البيج.

وارتدت إكسسوارات مكونة من حلق وعدة أساور، واعتمدت مكياجاً هادئا، واختارت أن يكون شعرها منسدل على جانبي كتفيها.

- فستان باللون الرصاصي:

أيضا ارتدت فستانا طويلا باللون الرصاصي، مزود بحزام عند منطقة الخصر، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأبيض.

وبمكياج ناعما، وتركت شعرها منسدلا، وزيّنت إطلالتها بمجوهرات مكونة من مجموعة أساور وكوليه وخاتم.

- فستان باللون البرتقالي:

وظهرت بفستان طويل باللون البرتقالي، وتميز الفستان بكشكشات عند منطقة الصدر.

وارتدت مجوهرات ماسية مكونة من كوليه، وحلق، وأسورة.

واعتمدت مكياجا هادئا، واختارت أن تترك شعرها منسدل على الجانبين.