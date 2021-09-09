أهمها دعم المناعة.. فوائد تناول الكبدة البقري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أحمد الدخاخني

الكبدة البقري غنية بالعناصر الغذائية ولها العديد من الفوائد الصحية، بالإضافة إلى الفيتامينات الجيدة، بما في ذلك الزنك والحديد والفوسفور والسيلينيوم والنحاس.

وتحتوي الكبدة البقري على نسبة دهون قليلة وتناسب لمن يعاني من بعض المشكلات الصحية مثل الإسهال المزمن ونقص فيتامين ب 12 مما ينتج عنه فقر الدم، كما أنه مفيد للحماية من خطر الإصابة بأمراض القلب وألزهايمر.

وتستعرض الدكتورة جيهان الدمرداش أخصائية التغذية العلاجية والسمنة والنحافة، المعادن التي تحتوي عليها الكبدة البقري، حيث إنها مفيدة للجسم للأسباب التالية:

1- دعم الزنك جهاز المناعة.

2- الحديد ضروري لإنتاج الهيموجلوبين السليم.

3- يساعد الفوسفور في صحة العظام والأسنان.

4- يلعب السيلينيوم دورًا مهمًا في عملية التمثيل الغذائي.

5- النحاس عنصر حيوي لإنتاج الطاقة.

وتنصح الدكتورة جيهان بأن الكمية الموصى بها لاستهلاك الكبد في حدود 100-250 جرام في الأسبوع.