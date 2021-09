للرجال.. 4 تغييرات بسيطة في نظام حياتك تعيد إليك شبابك

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

«مظهر يجعلك أصغر من سنك الحقيقي» والرغبة في الصحة الجيدة وتجنب الإصابة بمرض ضغط الدم، كلها أهداف للرجال يمكن تحقيقها من خلال تغييرات بسيطة وأنشطة رياضية، وبالتعود على ممارستها، باستمرار، بالتأكيد ستصل للنتيجة المرغوبة.

وبحسب «menshealth» الموقع المعني بصحة الرجال، الذي عرض 4 تغييرات بسيطة للرجال تمكنهم من الحفاظ على الصحة واللياقة البدنية والذهنية، كما تعطيهم فرصة النوم في الليل بشكل أفضل.

ممارسة 40 مرة ضغط

أجريت دراسة سابقة على أكثر من 1100 من رجال الإطفاء، الذين يقيمون بأكثر من 40 مرة من تمارين الضغط يوميًا، ووتم التوصل أنهم الأقل إصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، مثل النوبة القلبية أو السكتة الدماغية.

فممارسة هذه التمارين 3 مرات في الأسبوع، يعمل على تقوية العضلة الكلية للجسم المرتبطة بضغط الدم الجيد وصحة التمثيل الغذائي، ويمكنك تقسم الـ40 مرة على مدار اليوم، فمارس ما تقدر عليه ثم استرح لمدة 10 ثوان واستكمل ما تبقى من الـ40.

الكربوهيدرات الغنية بالألياف

وبحسب دراسة صادرة عن The New England Journal of Medicine أن الأشخاص الذين تحتوي وجباتهم الغذائية على نسبة منخفضة من الألياف والمواد التي ترفع نسبة السكر في الدم، تكون نسبة الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية أعلى بحوالي 14%، كما أن الاعتماد على هذه الوجبات تعمل على خفض نسبة الكوليسترول الجيد وزيادة الدهون الثلاثية.

السيطرة على ضغط الدم

إذا ارتفع ضغط الدم يمكن أن يلاحقك الضرر في جميع أجزاء جسمك، لذلك لا بد من الحفاظ على هدوئك والابتعاد عن مستويات التوتر، وبحسب طبيب القلب كريستوفر كيلي، دكتوراة في الطب، من UNC Health Care، إن التوتر طوال اليوم يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم أثناء الاستيقاظ، كما أن التوتر الزائد يؤدي إلى الإفراط في التدخين.

تخلص من الأرق

من النصائح الجيدة التي يجب أن تتبعها هي إغلاق الشاشات قبل 30 دقيقة على الأقل من وقت النوم، لأن الضوء يوقف إنتاج الجسم للميلاتونين الذي يحفز النوم، كما أنه يصيبك بالأرق والتوتر ولا تتوقف عن التفكير.