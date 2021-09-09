الامارات | «منصة» تحتفي بالحِرف والموروث الإماراتي في «إكسبو 2020»

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق برنامج التصميم والحِرف في إكسبو 2020 دبي «منصة» - منصة التصميم الإماراتي، التي تسلط الضوء على أعمال أكثر من 40 مصمماً محلياً ودولياً، يسردون قصصاً عن دولة الإمارات عبر مجموعات من التصاميم الحصرية.

وسيحظى الملايين من زوار إكسبو 2020 بفرصة استكشاف الحِرف والموروث الإماراتي برؤية معاصرة، إذ تضم «منصة» سبع مجموعات تصميمية بعنوان «قصص الحِرف»، صُممت بالتعاون بين مصممين محليين ودوليين، و«مصمم الأسبوع»، وهو استعراض أعمال حصرية لـ24 مصمماً ومؤسسة من جميع أنحاء دولة الإمارات، يلقي الضوء على تنوع مشهد التصميم العصري في الدولة ومدى نشاطه.

حوار ثقافي

وقالت نائب رئيس أول الفنون والثقافة في إكسبو 2020 دبي حياة شمس الدين: «تستقي المقاربة الجماعية لـ(منصة) إلهامها من الشعار الرئيس لإكسبو 2020 دبي (تواصل العقول وصنع المستقبل) وجوهره. وعبر جمع حِرفيين ومصممين من دولة الإمارات وجميع أنحاء العالم معاً، ندعم حواراً ثقافياً وإبداعياً غنياً يسهم في التأسيس لإرث هادف بعد اختتام فعاليات إكسبو 2020».

وأضافت أن «المحتوى الذي نقدمه في إكسبو 2020 عبر (منصة) مبتكر ولافت، وسيخطف قلوب الزوار ويأسر مخيلاتهم. نحن في غاية الفخر بإنجاز هذا البرنامج، ولدينا قناعة راسخة بأنه سيسهم في تحفيز رؤية جديدة تجاه الحِرف الإماراتية وتقديرها بصفتها تعبيراً عصرياً وحياً عن هويتنا الثقافية، على المستويَين المحلي والعالمي».

قصص الحِرف المُعدة بتكليف من «منصة»، تمثل حواراً بين المصممين والحِرفيين المحليين والدوليين المدعوين لاستكشاف الحِرف والثقافة الإماراتية وتمثيلها بأسلوب جديد. تدمج كل قصة المهارات والإرث الغني لحرفيين إماراتيين بالإبداعات والابتكارات العصرية من حيث التقنيات والمواد، وتمثل رحلة متعددة المجالات تجسد أوجهاً عدة لدولة الإمارات، مستوحاة من مناظرها الطبيعية، وشعبها، وموروثها، وقيمها، وهويتها.

أفلام وثائقية

ستُعرَض مجموعة من الأفلام الوثائقية المصورة في مواقع مختلفة من دولة الإمارات، إلى جانب مجموعات التصاميم، وستجذب بذلك الزوار أكثر إلى العوالم الخاصة للحِرفيين وحِرفهم وتقاليدهم.

وتمثل «8000 موجة.. قصة الغوص بحثاً عن اللؤلؤ» القصة الأولى من سلسلة «قصص الحِرف» من «منصة»، فضلاً عن أنها عمل مشترك بين استوديو التصميم الإسباني «تودوموتا»، واستوديو التصميم الإماراتي «أساطير»، الذي أسسه محمد السويدي، وهو حفيد واحد من الغواصين الباحثين عن اللؤلؤ، ومتخصص في صناعة منتجات مصنوعة يدوياً من عرق اللؤلؤ والمواد الخام.

أشكال متناغمة

صُنعت الأشكال المتناغمة للمجموعة من مادة الحديد، ورُصّعت بعرق اللؤلؤ المستخرج من أصداف المحار من المزارع المحلية في رأس الخيمة، وتجسد تاريخ الغوص بحثاً عن اللؤلؤ في دولة الإمارات الذي يمتد 8000 عام، وتستوحي شكلها من أمواج الخليج العربي.

أما مجموعة «مصمم الأسبوع» فستقدم صورة عن تنوع المشهد التصميمي في جميع أنحاء دولة الإمارات، عبر تقديم أعمال 24 مصمماً مقيماً في دولة الإمارات.

قدرة على التعبير

وقال القيم الفني لـ«منصة» - منصة التصميم الإماراتي في إكسبو 2020 سامر يماني: «تتميز الحرف بقدرة مميزة على التعبير عن الثقافة المحلية وهوية الشعوب، وعبر مقاربة شاعرية لهذه القدرة، استخدمنا حِرفاً إماراتية بصفتها أداة للاتصال ودمجناها بالتصميم المعاصر، وتقنيات ومواد جديدة، من أجل إيصال عدد أكبر من القصص المحلية وتعزيز تجربة زوارنا عبر مجموعاتنا الحصرية من التصاميم».

واجهة ضخمة

ستُعرَض جميع القطع والمجموعات من التصاميم، وستُطرَح للبيع في صالة «منصة»، التي تضم واجهة زجاجية ضخمة، صممها كل من كارميلو زابولا ورامي العلي، وتجمع الطباعة الثلاثية الأبعاد بالحِرف المحلية.

تقع «منصة» - منصة التصميم الإماراتي، في الدور الأرضي لفندق روڤ إكسبو 2020، المجاور لساحة الوصل، وستفتح أبوابها يومياً طوال فترة انعقاد «إكسبو 2020 دبي».

11 دولة

تأتي المجموعة المختارة من 11 دولة وأربع قارات. ومن ضمن المصممين والمؤسسات المشاركة فيها: الغدير للحِرف الإماراتية، وعلياء بن عمير، وعمار كالو، بالعربي، ومجلس إرثي للحِرف المعاصرة، وخالد الشعفار، ومركز «تشكيل». ومن المصممين الدوليين وعلامات التصميم الدولية مؤسسة بي دي برشلونة للتصميم (من إسبانيا)، واستوديو كامبانا (من البرازيل)، وإيوان مكتبي (من لبنان)، واستوديو كلوف (من الهند)، ونيكولا جبران (من لبنان).

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