الامارات | #عزيزتي_ حواء.. أسلوب الحياة يحميكِ من هشاشة العظام

شكرا لقرائتكم خبر عن #عزيزتي_ حواء.. أسلوب الحياة يحميكِ من هشاشة العظام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت الجمعية الألمانية لطب الغدد الصماء بأن خطر الإصابة بهشاشة العظام يرتفع لدى النساء في مرحلة انقطاع الطمث.

وأوضحت أن السبب في ذلك يكمن في تراجع إفراز هرمون الأستروجين، الذي يلعب دوراً مساعداً في عملية بناء العظام. وعندما يتراجع إفراز هرمون الأستروجين في الجسم، فإن الخلايا، التي تكسر العظام (ناقضات العظم) تكون أكثر نشاطاً من الخلايا، التي تبني العظام (بانيات العظم).

ومع الإصابة بهشاشة العظام يرتفع خطر التعرض للسقوط، ومن ثم الإصابة بكسور، ما يتسبب في تقييد الحركة.

ومن ناحية أخرى، أشارت الجمعية إلى أن هشاشة العظام ترجع أيضاً إلى أسباب غير هرمونية ولا تتعلق بالجنس، مثل فقدان الشهية العصبي وأمراض الأمعاء المزمنة مثل داء كرون وبعض الأدوية.

وبشكل عام يرتفع خطر الإصابة بهشاشة العظام مع التقدم في العمر، كما أن أسلوب الحياة غير الصحي المتمثل في التغذية غير المتوازنة وقلة الحركة والتدخين وشرب الكحوليات يرفع خطر الإصابة بالهشاشة.

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